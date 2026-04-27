Yaya Muñoz recibió inesperado regalo en Montería tras polémica con prima de Karola; ¿cómo reaccionó?

Yaya Muñoz presumió el inesperado regalo con la que la recibieron en su visita a Montería, Córdoba.

Yaya Muñoz tomará acciones legales contra la prima de Karola. (Foto Canal RCN)

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¿Qué regalo recibió Yaya Muñoz en Montería?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó ver la emoción con la que una de sus seguidoras la recibió en el aeropuerto.

Yaya recibió un ramo de rosas con un peluche y una dedicatoria especial de parte de su club de fans.

Muñoz expresó que una de las cosas que más le gustan de su profesión es el cariño que recibe por todo el país por parte de sus seguidores.

Actualmente, Yaya es panelista del programa digital de DímeloKing, donde opina sobre diversos temas y personalidades del mundo del entretenimiento.

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Estas opiniones le han valido críticas y señalamientos. Una de las primas de Karola Alcendra, hizo fuerte declaraciones sobre la vida personal de Yaya, insinuando que era una dama de compañía.

Ante esto, Yaya respondió con firmeza, asegurando que llevará el caso a instancias legales para proteger su buen nombre y el prestigio que ha construido en el mundo del entretenimiento.

Para Yaya, estos gestos son la recompensa más valiosa de su carrera, pues reflejan que su trabajo trasciende la pantalla y se convierte en inspiración para muchos.

La presentadora busca que su trayectoria se reconozca por el esfuerzo y la disciplina, más allá de las críticas o señalamientos.

La presentadora ha preferido mantener bajo reserva los detalles de su situación sentimental, y hasta el momento no ha confirmado si está saliendo con algún hombre.

¿José Rodríguez tiene nueva pareja sentimental?

Por otro lado, José Rodríguez, su expareja, ha sido visto en varias oportunidades acompañado de una mujer.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a la pareja disfrutando de comidas y lugares, dejando entrever que atraviesa una nueva etapa sentimental.

Estos momentos han sido interpretados por muchos como una señal clara de que Yaya forma parte del pasado de José y que él está enfocado en construir un nuevo presente junto a otra persona.