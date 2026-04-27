Rosalía anunció que debuta en la actuación en importante serie; ¿qué papel tendrá?

La cantante española Rosalía sorprendió a su comunidad digital al revelar que hará parte del elenco de la nueva temporada de la afamada serie Euphoria.

Rosalía hará parte del elenco de la serie Euphoria. (Foto Cristina Quicler/AFP)

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¿Cómo llegó Rosalia al elenco de la serie Euphoria?

La artista confirmó mediante su cuenta de Instagram que consiguió su primer papel después de un casting bastante difícil en inglés y que para ella es un sueño hacer parte de una de sus series favoritas.

Rosalía dijo que tuvo que aprenderse una coreografía en menos de 48 horas y que terminó con algunas lesiones en su cuerpo por la exigencia de la escena, pero que todo valió la pena porque siempre había soñado iniciarse como actriz.

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Las imágenes emocionaron a sus seguidores, que comentaron felicitándola por cumplir otro de sus sueños profesionales.

Este anuncio marca un punto de inflexión en la carrera de la intérprete, quien hasta ahora se había consolidado como una de las voces más influyentes de la música urbana y flamenca contemporánea.

La posibilidad de verla en un rol actoral abre un nuevo camino que podría desarrollarse en paralelo a su trayectoria musical.

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¿Cuál será el personaje de Rosalia en la serie Euphoria?

Aunque Rosalía no ha dado muchos detalles sobre el personaje que interpretará, la expectativa entre los fanáticos de la serie es alta, pues Euphoria se caracteriza por explorar la vida de adolescentes en medio de conflictos emocionales, sociales y personales.

“Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas. Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48horas (la q saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo q me mordí mucho el labio de los nervios y q se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el biceps. Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí. Eternamente fan de Euphoria y agradecidiiiiiiíssssima x esta experiencia” escribió Rosalia en su publicación.

En la industria del entretenimiento, la participación de Rosalía en Euphoria se percibe como un movimiento estratégico que podría abrirle puertas en Hollywood y consolidarla como una figura polifacética. La expectativa ahora se centra en cómo será recibida su actuación por la crítica y los fanáticos de la serie.

Este debut actoral no solo refleja su ambición artística, sino también su deseo de explorar diferentes formas de expresión.

Si su participación resulta exitosa, podría convertirse en el inicio de una carrera paralela en la actuación, sumando un capítulo más a la historia de una artista que no deja de sorprender.