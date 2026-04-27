Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famoso actor de Amor en custodia preocupó en redes sociales por su drástico cambio físico; ¿quién?

Reconocido actor de telenovelas preocupó en redes al aparecer con un impactante cambio físico que sorprendió a sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Reconocido actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia sorprendió.
Reconocido actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia sorprendió con su cambio físico. (Foto de Freepik)

El actor Ernesto Calzadilla preocupó en redes al aparecer con un cambio físico notable.

Ernesto Calzadilla causó revuelo.
Ernesto Calzadilla causó revuelo al reaparecer en redes. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué preocupa el cambio físico del actor Ernesto Calzadilla?

En redes sociales está circulando un clip de Ernesto que se hizo viral debido a su aspecto. En el video se le puede ver sin camisa, con una parte de su cuerpo tatuado y realizando ejercicio al aire libre. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue su delgadez y su cabello con canas.

Artículos relacionados

¿En qué producción de RCN actuó Ernesto Calzadilla?

Calzadilla es recordado por su papel de Juan Manuel Aguirre en la telenovela del Canal RCN llamada Amor en custodia, donde compartió pantalla junto a grandes talentos como Alejandra Borrero, Ana Wills e Iván López.

El cambio de aspecto del actor despertó una gran cantidad de especulaciones y rumores. Algunos aseguran que se trata simplemente del paso de los años y la vejez, mientras otros lo relacionan con episodios de su vida personal, como la polémica alrededor de su expareja Lorena Meritano, quien enfrentó un cáncer y a quien, según versiones, él habría dejado sola en ese difícil momento.

El exmíster Venezuela no ha salido a aclarar si está atravesando un problema médico o si su apariencia responde a la preparación de un nuevo personaje.

Los comentarios en redes sociales se dividen entre quienes expresan preocupación por su salud y quienes lo defienden, asegurando que el cambio es natural y que sigue manteniendo su esencia.

Artículos relacionados

La viralidad del clip demuestra el interés que aún despierta Calzadilla en el público colombiano y latinoamericano, pues su carrera televisiva dejó huella en producciones que marcaron época.

Según los medios locales, Calzadilla se está preparando para su participación en un programa de humor internacional, lo que explicaría parte de su nueva imagen.

Este proyecto marcaría su regreso a la televisión en un formato distinto al que el público colombiano lo recuerda, mostrando una faceta más versátil y adaptada a las exigencias actuales del entretenimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra contó que lo que pasó tras publicar documental La Liendra

La Liendra revela lo que le ocurrió tras publicar documental en zona de tolerancia

La Liendra sorprendió al contar lo que vivió después de publicar su documental en zona de tolerancia: “Qué chicharrón”.

Yaya Muñoz presumió el cariño de sus seguidores. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz recibió inesperado regalo en Montería tras polémica con prima de Karola; ¿cómo reaccionó?

Yaya Muñoz agradeció con alegría el detalle recibido en Montería, reflejando la conexión especial con sus seguidores.

Maluma sorprende con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio Maluma

Maluma dedicó emotivas palabras a Ryan Castro tras lograr su primer estadio

Maluma dedicó un mensaje emotivo a Ryan Castro tras su primera presentación en el estadio de Medellín.

Lo más superlike

Conmoción por la muerte de cantante de reality musical en accidente de tránsito Viral

¡Luto en la música! Fallece cantante de reality musical en trágico accidente

Cantante que participó en un reality musical falleció tras un accidente de tránsito que ha generado conmoción

Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad Ornella Sierra

¿Qué es la psoriasis y cómo se trata, la enfermedad que padece Ornella Sierra?

Juanda Caribe destapa sus sentimientos por Mariana La casa de los famosos

Juanda Caribe se sincera con Sheila sobre lo que siente por Mariana Zapata: “sé que me entiendes”

Sebastián Ayala reaccionó con firmeza tras mensajes que lo pusieron en alerta Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala tomó drásticas medidas contra Ciro Quiñones tras recibir mensajes; ¿qué pasó?

Laura Zapata sorprendió con duro comentario sobre Yina Calderón en video juntas Yina Calderón

Actriz mexicana arremete contra Yina Calderón en reciente colaboración: “me tiene harta”