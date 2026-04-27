Famoso actor de Amor en custodia preocupó en redes sociales por su drástico cambio físico; ¿quién?

El actor Ernesto Calzadilla preocupó en redes al aparecer con un cambio físico notable.

Ernesto Calzadilla causó revuelo al reaparecer en redes. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué preocupa el cambio físico del actor Ernesto Calzadilla?

En redes sociales está circulando un clip de Ernesto que se hizo viral debido a su aspecto. En el video se le puede ver sin camisa, con una parte de su cuerpo tatuado y realizando ejercicio al aire libre. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue su delgadez y su cabello con canas.

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¿En qué producción de RCN actuó Ernesto Calzadilla?

Calzadilla es recordado por su papel de Juan Manuel Aguirre en la telenovela del Canal RCN llamada Amor en custodia, donde compartió pantalla junto a grandes talentos como Alejandra Borrero, Ana Wills e Iván López.

El cambio de aspecto del actor despertó una gran cantidad de especulaciones y rumores. Algunos aseguran que se trata simplemente del paso de los años y la vejez, mientras otros lo relacionan con episodios de su vida personal, como la polémica alrededor de su expareja Lorena Meritano, quien enfrentó un cáncer y a quien, según versiones, él habría dejado sola en ese difícil momento.

El exmíster Venezuela no ha salido a aclarar si está atravesando un problema médico o si su apariencia responde a la preparación de un nuevo personaje.

Los comentarios en redes sociales se dividen entre quienes expresan preocupación por su salud y quienes lo defienden, asegurando que el cambio es natural y que sigue manteniendo su esencia.

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La viralidad del clip demuestra el interés que aún despierta Calzadilla en el público colombiano y latinoamericano, pues su carrera televisiva dejó huella en producciones que marcaron época.

Según los medios locales, Calzadilla se está preparando para su participación en un programa de humor internacional, lo que explicaría parte de su nueva imagen.

Este proyecto marcaría su regreso a la televisión en un formato distinto al que el público colombiano lo recuerda, mostrando una faceta más versátil y adaptada a las exigencias actuales del entretenimiento.