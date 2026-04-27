Sofía Jaramillo reaccionó al porcentaje de Beba en la gala de eliminación de La casa de los famosos

Sofía Jaramillo tuvo una reacción inesperada al conocer los porcentajes de la gala de eliminación del pasado 26 de abril en La casa de los famosos Colombia 3.

Sofía Jaramillo quedó sorprendida con los resultados de la eliminación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Quién fue el reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3?

Anoche quedó eliminada la cantante y actriz Aura Cristina Geithner, pero la sorpresa fue que no sacó la votación más baja.

Durante el posicionamiento, Campanita decidió usar uno de sus poderes de salvación con su compañera Beba, a quien sacó de la placa de nominados.

Esta jugada le aseguró una semana más en la competencia y un cupo en el top 8, pues fue quien sacó la menor votación y debía salir. La estrategia del bailarín cambió el rumbo del juego y Aura Cristina terminó saliendo para siempre.

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¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo al porcentaje de Beba en la gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3?

Como es costumbre, la modelo caleña Sofía Jaramillo dio su impresión sobre lo ocurrido y mostró su sorpresa al ver el porcentaje que había sacado Beba.

Jaramillo confesó que estaba convencida de que Valentino Lázaro sería el eliminado. En el clip se le puede ver diciendo que no puede creer el poco apoyo que tiene Beba por parte de los televidentes.

Sofía también comentó que suele acertar en los resultados del reality, pero que en esta oportunidad solo atinó a un porcentaje, lo que demuestra lo impredecible que se ha vuelto la competencia. La eliminación de Aura Cristina Geithner marcó un giro importante en la dinámica de la casa.

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Su presencia era fuerte y su experiencia en el medio le daba un aire distinto al grupo. Sin embargo, la decisión del público y la jugada estratégica de Campanita dejaron claro que en este reality nada está escrito.

La salida de Aura Cristina no solo sorprendió a los participantes, sino también a los seguidores, quienes esperaban que la actriz permaneciera más tiempo en la competencia.

Con el top 8 definido, los participantes se enfrentan a un nuevo ciclo que promete ser decisivo. La prueba de líder será crucial para las estrategias de los equipos Calma y Tormenta, que buscan llevar la mayor cantidad de integrantes a la semifinal.