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Maluma dedicó emotivas palabras a Ryan Castro tras lograr su primer estadio

Maluma dedicó un mensaje emotivo a Ryan Castro tras su primera presentación en el estadio de Medellín.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Maluma sorprende con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio
Maluma sorprende con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio. (Foto AFP: Giorgio Viera | Ethan Miller).

El cantante Maluma envió un mensaje cargado de emoción a Ryan Castro luego de que el artista urbano alcanzara un importante hito en su carrera al presentarse por primera vez en un estadio. En su dedicatoria, resaltó el crecimiento del intérprete y celebró el impacto que ha tenido dentro de la música urbana colombiana.

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¿Cuál fue el mensaje que Maluma dedicó a Ryan Castro tras su primer estadio?

El pasado sábado 25 de abril, Ryan Castro se presentó por primera vez en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, un logro significativo en su carrera musical. El artista celebró este momento con un evento que reunió a cerca de diecisiete cantantes del género como invitados especiales, entre ellos Maluma, quien también ofreció un show junto al intérprete.

El gesto de Ryan Castro con conductores de bus
Ryan Castro sorprende con gesto hacia conductores en su concierto. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

Tras este importante momento, el cantante paisa reapareció en su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a Castro por este logro en su carrera. A través de sus historias, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Maluma expresó su admiración y destacó la disciplina del artista para alcanzar el reconocimiento que tiene hoy en día. También aseguró que la experiencia de su primer estadio será inolvidable.

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“Felicidades caballero, usted es un berraco, un metelón, un man bueno y disciplinado... La gente lo sabe y por eso te aplauden. Esa sensación de hacer el estadio de Medellín nunca se borrará de tu vida. ¡FELICIDADES AL AWOO! (Gracias Medellín por el cariño siempre)”.

¿Cómo reaccionó Ryan Castro tras el éxito de su primer estadio?

Horas después de ofrecer el show más importante de su carrera musical, Ryan Castro reapareció en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para agradecer a sus fanáticos por hacer parte de uno de sus más grandes sueños.

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“Medellín, gracias por regalarme una noche tan especial. Ese sueño lo perseguí por muchos años y ayer se hizo realidad. Gracias y muchas gracias por cantar conmigo, nunca voy a olvidar ese momento en el Atanasio”, comentó el artista urbano.

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