Karina García le habría lanzado indirecta a Altafulla en su evento “Team Karina”: ¿cuál fue?

Karina García ha estado dando de qué hablar en los últimos días, especialmente por el evento que organizó llamado “Team Karina”, donde reunió a varios de sus seguidores para celebrar la comunidad que construyó tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

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Durante el encuentro, Karina preparó una experiencia completa para sus fans, incluyendo presentaciones musicales, comida, regalos de sus marcas y hasta un pudín para compartir con los asistentes.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la participación de una artista invitada, lo que rápidamente desató comentarios en redes sociales por una posible indirecta hacia su expareja, Altafulla.

Invitada de Karina García desata rumores de indirecta a Altafulla en su evento (Foto Canal RCN)

¿A qué cantante invitó Karina García a su evento de fans?

Karina García celebró junto a sus seguidores el crecimiento del “Team Karina” con un evento cargado de música y entretenimiento.

Para la ocasión, invitó a la cantante barranquillera Aria Vega, con quien compartió escenario, bailó y cantó algunos de sus temas más recientes.

La presencia de Aria Vega no pasó desapercibida entre los asistentes ni en redes sociales.

Varios usuarios comenzaron a especular que su invitación podría interpretarse como una indirecta dirigida a Altafulla, teniendo en cuenta la polémica previa entre el cantante y la artista.

¿Por qué Altafulla y Aria Vega tuvieron una polémica?

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La controversia entre ambos artistas surgió luego de que Altafulla hablara en un podcast sobre una colaboración musical que, según él, no se concretó como esperaba.

El cantante aseguró que iba a participar en una canción de Aria Vega tras su salida de la competencia y cuando la artista aún no tenía el reconocimiento actual. Según relató, grabó su parte en medio de una agenda ajustada, haciendo esfuerzos para cumplir con la colaboración.

Altafulla explicó que envió su grabación, pero tiempo después, al publicarse la canción, notó que no había sido incluido, lo que le generó sorpresa, ya que, según él, no recibió ninguna notificación al respecto.

Tras estas declaraciones, Aria Vega realizó una transmisión en vivo en la que se mostró visiblemente afectada por la situación. En ese espacio, habló sobre los mensajes negativos que comenzó a recibir en redes sociales y señaló que el cantante habría influido en que las personas reaccionaran de esa manera.

Además, la artista explicó que la decisión de no incluirlo en el tema se debió a temas de tiempo, ya que necesitaba lanzar la canción en un plazo determinado.

Desde entonces, ambos habrían tomado distancia, y la situación siguió dando de qué hablar, especialmente por el crecimiento que ha tenido Aria Vega a nivel nacional e internacional.

En ese contexto, la aparición de la cantante en el evento de Karina García fue interpretada por muchos como un gesto con posible mensaje incluido, lo que volvió a encender la conversación en redes.