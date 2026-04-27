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RCN y Uniandes presentan programa pionero para líderes creativos en ficción y entretenimiento; ¿cómo inscribirse?

El Canal RCN y la Universidad de Los Andes presentan la microcredencial "Showrunner", un programa pionero en la industria audiovisual.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Canal RCN y la Universidad de Los Andes.
Canal RCN y la Universidad de Los Andes lanzan programa para los interesados en trabajar en el medio audiovisual. (Foto de Freepik)

El Canal RCN y la Universidad de los Andes fortalecen su apuesta por la formación audiovisual con un programa que busca transformar la manera en que se preparan los líderes creativos del país.

El programa lanzado por el Canal RCN y la Universidad de Los Andes.
El programa lanzado por el Canal RCN y la Universidad de Los Andes cuenta con 5 módulos. (Foto de Freepik)

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¿Para quiénes está enfocado el programa académico del Canal RCN y la Universidad de Los Andes?

La microcredencial “Showrunner: de la idea a la producción” se presenta como una experiencia académica pionera, diseñada para quienes desean dominar la gestión integral de proyectos de ficción y entretenimiento.

La propuesta se distingue por su metodología práctica, que asegura que los participantes no solo comprendan la teoría detrás de una “biblia” de producción, sino que vivan la dinámica real de un set televisivo.

Este enfoque permite que cada estudiante desarrolle habilidades de respuesta ante los retos técnicos y logísticos que caracterizan la televisión nacional.

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Esta oportunidad está dirigida a profesionales con experiencia en el sector audiovisual que buscan perfeccionar sus competencias y escalar hacia roles de liderazgo.

El programa se enfoca en quienes ya han trabajado en asistencia de producción o desarrollo de proyectos para plataformas OTT, cine o teatro, y que cuentan con conocimientos en la implementación de planes de trabajo y certificaciones de experiencia en entornos de grabación.

La idea es que los aspirantes puedan combinar su visión artística con la viabilidad financiera y técnica, logrando un perfil integral.

El objetivo final es que el egresado sea capaz de definir visiones creativas sólidas, elaborar presupuestos y planes de mercadeo efectivos, y gestionar de principio a fin las etapas de preproducción y postproducción de una serie de alto nivel.

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¿Cuántos módulos tiene el programa académico del Canal RCN y la Universidad de Los Andes?

La microcredencial se organiza en cinco módulos que abarcan desde el guion y la propiedad intelectual hasta la identificación de talento y las fuentes de financiación.

Cada módulo está diseñado para brindar una visión completa del negocio audiovisual, preparando a los participantes para enfrentar el mercado con herramientas concretas.

Al concluir satisfactoriamente el programa, los egresados recibirán una insignia digital avalada por la Universidad de los Andes y RCN, certificación que eleva su perfil profesional y los posiciona en la industria.

Con esta iniciativa, se reafirma el compromiso de impulsar el talento colombiano y preparar a los futuros showrunners que tendrán la responsabilidad de contar las historias del mañana.

Las inscripciones estarán disponibles únicamente hasta el 8 de mayo de 2026, lo que convierte esta convocatoria en una oportunidad limitada para quienes deseen fortalecer su perfil en la industria audiovisual. Toda la información sobre requisitos, proceso de admisión y estructura académica puede consultarse en el portal oficial: https://edcouniandes.short.gy/showrunner.

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