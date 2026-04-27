¿Harry Styles se va a casar? Fuentes cercanas aseguran que está comprometido con su novia

El cantante británico Harry Styles vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por su música, sino por su vida personal.

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En las últimas horas han tomado fuerza los rumores sobre un posible compromiso con la actriz Zoë Kravitz, lo que ha sorprendido a sus seguidores en todo el mundo.

Harry Styles se va a casar con Zoë Kravitz (Foto Frederic J. Brown / AFP) (Foto Amy Sussman / AFP)

¿Harry Styles se va a casar?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el exintegrante de One Direction habría dado un paso importante en su relación sentimental tras varios meses de noviazgo.

Según versiones cercanas a la pareja, el cantante le habría propuesto matrimonio a Kravitz, quien habría aceptado, marcando así un nuevo capítulo en su historia juntos.

Las especulaciones crecieron luego de que circularan imágenes de la actriz luciendo un anillo en su mano izquierda, lo que desató comentarios inmediatos en redes sociales.

Fuentes citadas por portales internacionales aseguran que Styles está completamente enamorado y comprometido con la relación, mientras que Kravitz estaría viviendo este momento con gran felicidad.

Personas cercanas al círculo de ambos indican que la noticia no tomó por sorpresa a quienes los rodean, ya que la conexión entre ellos habría sido evidente desde el inicio.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el compromiso, las señales han sido suficientes para que los rumores cobren fuerza y se conviertan en uno de los temas más comentados del momento.

¿Cuál es la historia de amor de Harry Styles y Zoë Kravitz?

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La relación entre ambos comenzó a llamar la atención en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos por primera vez en Roma.

En ese momento, las imágenes de la pareja caminando y compartiendo de manera cercana despertaron las primeras sospechas.

Semanas después, volvieron a ser captados en Londres, donde su cercanía dejó claro que no se trataba de un encuentro casual.

De acuerdo con fuentes cercanas, el vínculo entre ambos evolucionó en poco tiempo, pasando de encuentros discretos a una relación seria.

Incluso, se ha mencionado que el cantante no suele hacer pública su vida amorosa a menos que se trate de algo significativo, lo que reforzó las especulaciones sobre la solidez del romance.

Por su parte, Zoë Kravitz ha tenido relaciones mediáticas en el pasado, incluyendo un matrimonio y compromisos anteriores.

Por ahora, los seguidores de ambos artistas permanecen atentos a una posible confirmación oficial que confirme si, efectivamente, están listos para dar el siguiente paso.