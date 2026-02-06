Aida Victoria Merlano lanzó contundente mensaje tras aparecer junto a Blessd en redes sociales

Una nueva aparición de Aida Victoria Merlano junto a Blessd volvió a generar comentarios. Aunque ambos protagonizaron diferencias públicas en el pasado, un video llevó a la creadora de contenido a pronunciarse sobre el tema.

Artículos relacionados Producciones RCN Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

¿Qué pasó entre Blessd y Aida Victoria Merlano?

La relación entre Blessd y Aida Victoria Merlano ha estado marcada por varios intercambios públicos que comenzaron a mediados de 2024. En aquel momento, la creadora de contenido puso fin a su relación con WestCol.

Durante esa situación, Blessd, quien mantiene una amistad cercana con WestCol, compartió algunas opiniones sobre el caso. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron una respuesta por parte de Aida, quien cuestionó públicamente las palabras del artista.

"Blessd no es ejemplo de nada", dijo.

Aida Victoria Merlano opinó de Blessd en redes sociales / (Foto del Canal RCN y AFP)

La situación siguió dando de qué hablar cuando Blessd utilizó este fragmento del audio de Merlano para promocionar uno de sus proyectos musicales.

A partir de ese momento, las diferencias entre ambos continuaron siendo tema de conversación entre los usuarios de redes sociales, quienes siguieron atentos a cada nuevo intercambio público.

Artículos relacionados Juanda Caribe El romántico video de Juanda Caribe y Sheila Gándara que circula en redes sociales

¿Por qué Blessd y Aida Victoria Merlano llaman la atención en redes?

A comienzos de junio de 2026, Blessd y Aida Victoria volvieron a convertirse en tema de conversación luego de aparecer juntos en un video musical compartido en plataformas digitales.

En redes reviven la polémica entre Blessd y Aída Victoria Merlano / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Aunque la participación de ambos se dio en un contexto profesional, varios usuarios destacaron que la colaboración resultaba inesperada teniendo en cuenta los antecedentes públicos que habían mantenido.

Artículos relacionados Juanda Caribe Juanda Caribe apareció cantándole a Sheila Gándara y las redes no tardaron en reaccionar

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras aparecer con Blessd?

Luego de que el video comenzara a generar comentarios, Merlano decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

La creadora de contenido publicó una historia en la que aparecía frente a una pantalla verde mientras se observaban imágenes relacionadas con el video en el que participó junto a Blessd. Acompañando la publicación escribió la frase:

“Que nadie sepa tu próximo movimiento”.

El contenido llamó la atención de los usuarios debido a la expresión que mostró durante el video, en el que miraba hacia diferentes lados simulando sorpresa.

Hasta el momento, ni Blessd ni Aida Victoria han entregado mayores detalles sobre las interpretaciones que han surgido alrededor de su aparición conjunta. Sin embargo, los internautas continúan atentos a cualquier publicación relacionada con ambos.