María Fuell vivió uno de los momentos más importantes de su carrera: cantar junto a Carlos Vives

Muchos de los artistas emergentes en Colombia tienen expectativas muy altas con su música y su talento; es por eso, que muchos de ellos sueñan con compartir escenario con los máximos exponentes de la industria en Colombia.

En este caso, María Fuell logró subirse a cantar al escenario junto a, nadie más y nadie menos que, Carlos Vives.

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¿Quién es María Fuell?

María Fuell es una cantante y compositora proveniente de Ipiales, Nariño, quien se destaca por mezclar ritmos de la música tradicional colombiana (folclore) con sonidos pop y reggae. La artista presentó oficialmente su carrera musical con el sencillo “Electricidad” en el 2024.

Maria Fuell es una cantante y compositora colombiana (Foto de Prensa Canal RCN)

Posterior a ello, la nariñense logró consolidar su talento y carisma en el sur del país gracias a su canción “Bonito Carnaval” que habla y homenajea a la alegría y nostalgia del importante Carnaval de Negros y Blancos que se celebra anualmente en Pasto.

Actualmente se encuentra vinculada con el sello discográfico “Gaira Música Local” de Carlos Vives, lo cual ha logrado impulsar su carrera de manera rápida.

¿Por qué María Fuell cantó con Carlos Vives?

El pasado 01 de junio, el Estadio Nemesio Camacho El Campín se vistió de amarillo, azul y rojo debido a que fue el lugar en el que la Selección Colombia disputó su último partido antes de irse para la Copa del Mundo FIFA 2026.

En aquella noche de lunes, los asistentes no solo disfrutaron de un espectáculo deportivo, sino que también tuvieron la oportunidad de escuchar a algunos artistas colombianos que estaban representando lo que el país significaba para ellos.

María Fuell cantó con Carlos Vives durante un partido de la Selección Colombia (Fotos de AFP/ CHARLY TRIBALLEAU y AFP/DANIEL MUNOZ)

Fue allí donde María Fuell tuvo la oportunidad de participar en un proyecto encabezado por Carlos Vives, el cual se trataba de interpretar 3 canciones que hacen parte del repertorio de Vives: “Sí, sí, sí” (inspirado en “Fruta Fresca”), “Yo te aliento” (inspirado en “La Tierra del Olvido”) y “Que linda e’” (basado en “Pa’ Mayté”).

El objetivo de estos tres sencillos era crear cánticos que pudieran ser utilizados durante la Copa del Mundo para apoyar a la Tricolor.

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¿Qué dijo María Fuell tras su presentación con Carlos Vives?

María Fuell se mostró emocionada tras su presentación con Carlos Vives en el Campín. La artista no dudó en publicar un video del momento acompañado por una descripción que mostraba lo importante que fue ese momento para ella:

“Estoy cumpliendo un sueñoooo, amigos”

Además, acompañó el mensaje con unos emoticones de sorpresa y nostalgia que representan sus principales emociones que vivió durante la interpretación.