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Isabella Ladera tuvo accidente durante revelación de género de su bebé: ¿qué pasó?

Revelación de género de Isabella Ladera terminó en accidente y el momento quedó captado en video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelación de género terminó en accidente para Isabella Ladera: así ocurrió
Revelación de género terminó en accidente para Isabella Ladera: así ocurrió. (Foto AFP: Giorgio Viera).

La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera vivió un inesperado momento durante la revelación de género de su segundo bebé tras sufrir un accidente que quedó registrado en video. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

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¿Qué accidente sufrió Isabella Ladera en la revelación de género de su bebé?

Durante la tarde del pasado lunes 6 de abril Isabella Ladera y su pareja sentimental Hugo García compartieron a través de sus redes sociales un emotivo video en el que mostraron parte de la revelación de género de su bebé. Sin embargo, un detalle en el audiovisual se llevó toda la atención de los internautas.

Isabella Ladera reveló el género del bebé que espera con Hugo García: ¿niño o niña?
Así anunció Isabella Ladera el género de su bebé. | AFP: Ivan Apfel

Según se aprecia en el video compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de la pareja, en donde acumulan una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera no pudo evitar saltar tras enterarse el género de su segundo hijo ocasionando que su pantalón se callera levemente dejando al descubierto gran parte de su cuerpo.

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Tras recibir diversos comentarios alusivos a este microsegundo, Hugo García decidió compartirlo en un clip a parte por medio de esa red social para unirse a la viralidad del momento mencionando que son cosas que pasan por la emoción.

¿Qué género es el segundo bebé de Isabella Ladera?

Y es que más allá de descubrir el género de su bebé, siendo este uno de los momentos más emocionantes de la maternidad, Isabella Ladera no pudo evitar reaccionar eufóricamente debido a que estaba un niño. Pues esto complementaría a la perfección a su familia ya que ella tiene una pequeña hija de seis años y así tendría la anhelada parejita que todo padre quisiera tener.

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Desde entonces la pareja se ha mostrado muy feliz por medio de las redes sociales, a tal punto de comenzar con las compras oficiales para su bebé en cuanto a detalles como ropa masculina y demás accesorios necesarios para su llegada.

Vale la pena destacar que el segundo hijo de Isabella Ladera, primero de Hugo García, podría nacer a mediados de julio del presente año.

¿Cómo anunció Isabella Ladera que su bebé es un niño?
Isabella Ladera que está a la espera de un niño / (Foto de AFP y Freepik)

 

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