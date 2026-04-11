Mariana Zapata y Tebi Bernal se besaron y Alexa Torrex presenció todo: así reaccionó

Durante la tarde de este sábado 11 de abril La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por un inesperado episodio que desató la reacción inmediata de Alexa Torrex. Pues la cantante presenció el momento exacto en el que Tebi Bernal y Mariana Zapata protagonizaron un llamativo beso.

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¿Cómo fue el beso de Mariana Zapata y Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Este sábado los participantes de La casa de los famosos Colombia llevaron a cabo una actividad en la que tenían que representar escenas ocurridas a lo largo de la temporada. En medio de la actividad Mariana Zapata y Tebi Bernal tuvieron que hacer equipo para dar vida a Campanita y Valentino.

La reacción de Alexa Torrex tras el beso de Mariana Zapata y Tebi Bernal que todos comentan. (Foto Canal RCN).

En la escena que interpretaron los participantes revivieron el momento en el que Campanita le dio puntos a Valentino para que quedara nominado. Sin embargo, la pareja decidió agregar una acción más: un inesperado beso que tomó a todos por sorpresa, especialmente a Alexa Torrex, quien anteriormente había expresado sentimientos amorosos hacia él.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al beso de Mariana Zapata y Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Luego de que la actividad llegara a su fin, Alexa Torrex no dudó en manifestarle a Alejandro Estrada, delante de Tebi Bernal, que no había entendido por qué él le había dado un beso a Mariana Zapata, si esto no tenía relación con la escena que estaban interpretando.

El momento del beso entre Mariana Zapata y Tebi Bernal que sorprendió a Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

“El que no entiendo es el de Tebi y Mariana, ese no me entró en la cabeza. ¿Cómo la ven? Como si yo hiciera lo mismo, como si me hubieran visto a mí en esas. Yo lo vi lento, pasional”, comentó Torrex.

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Ante esto, Tebi aseguró que vivió el beso de la misma manera que Yuli con Altafulla: “al final yo dije como Yuli: ‘ay, los labios más carnosos que hace rato no probaba’”,aunque rapidamente se retractó.

Como era de esperar, el momento no tardó en generar reacciones entre los internautas, quienes debatieron en redes sociales sobre lo ocurrido durante la dinámica en el reality.