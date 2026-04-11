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Karola lloró en La casa de los famosos previo a la gala de eliminación: ¿qué le pasó?

Karola rompió en llanto frente al espejo y mostró su lado más vulnerable en La casa de los famosos Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karola lloró en La casa de los famosos previo a la gala de eliminación: ¿qué le pasó?
Karola lloró en La casa de los famosos previo a la gala de eliminación: ¿qué le pasó? (Foto Canal RCN)

La tensión dentro de La casa de los famosos Colombia sigue en aumento, especialmente tras los recientes cambios en la dinámica del juego y la implementación de las votaciones en negativo.

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En medio de este ambiente cargado, uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Karola, quien no pudo contener las lágrimas durante una actividad introspectiva.

Previo a la gala de eliminación, la participante vivió un episodio que dejó ver una faceta completamente distinta a la que suele mostrar en la convivencia diaria.

¿Por qué lloró Karola en La casa de los famosos Colombia?

Karola fue una de las participantes elegidas para enfrentarse a la dinámica del “espejo”, un ejercicio emocional liderado por Flaco Solórzano.

En esta actividad, los famosos deben mirarse a sí mismos y expresar en voz alta lo que sienten, generando un espacio de reflexión personal.

Al verse frente al espejo, Karola comenzó a hablarse con honestidad, lo que rápidamente la llevó a quebrarse emocionalmente.

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Durante su intervención, confesó que detrás de la imagen fuerte que proyecta, existe una mujer con miedo y heridas que aún no logra sanar. Explicó que muchas veces utiliza una actitud ruda como mecanismo de defensa para evitar que otros la juzguen o la lastimen.

Karola rompe en llanto frente al espejo en La casa de los famosos
Karola rompe en llanto frente al espejo en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué se dijo Karola frente al espejo?

En medio del llanto, Karola expresó que se ve como una niña dolida que intenta ocultarse detrás de una versión más dura de sí misma.

Reconoció que suele esconder sus sentimientos y que, en ocasiones, recurre a la confrontación y a un lenguaje fuerte como forma de protegerse.

Sin embargo, también admitió que esa actitud no la representa completamente y que le genera frustración no poder mostrar su lado más sensible por miedo a cómo reaccionen los demás.

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La participante recordó con nostalgia a la persona que era antes: una niña alegre, amorosa y llena de luz, cualidades que, según dijo, siente que ha dejado de mostrar dentro de la casa.

A pesar de la carga emocional del momento, también hubo espacio para la autoaceptación. Karola se dijo a sí misma que se ama y que se siente orgullosa del proceso que está viviendo dentro del reality.

Uno de los mensajes más impactantes fue cuando afirmó que no es la imagen que intenta proyectar, sino todo aquello que guarda en su interior.

Este momento dejó ver una versión más humana de Karola y se convirtió en uno de los más comentados por los seguidores del programa, quienes destacaron su vulnerabilidad en medio de la competencia.

Karola reconoció que se esconde detrás de la dureza y palabras fuertes para no mostrar su verdadero yo
Karola reconoció que se esconde detrás de la dureza y palabras fuertes para no mostrar su verdadero yo (Foto Canal RCN)
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