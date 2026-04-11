Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata recibió poder en La casa de los famosos Colombia: de esto se trata

Martiana Zapata se mostró emocionada al recibir un poder en La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mariana Zapata recibió un poder en La casa de los famosos Colombia
Mariana Zapata recibió un poder en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

La gala de este sábado 11 de abril estuvo marcada por un momento especial que marcó a Mariana Zapata. La participante recibió un poder que recargó su corazón en medio de una semana llena de polémicas dentro de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿De qué se trata el poder que obtuvo Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Pocos minutos antes de que se diera inicio al sábado de fiesta, Marcelo Cezán se conectó con los participantes de La casa de los famosos Colombia para informarle a Mariana Zapata que por motivos de su cumpleaños 25 se le había otorgado un poder especial: el poder de la recarga.

Esto se sabe sobre el poder que obtuvo Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia
Esto se sabe sobre el poder que obtuvo Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Este poder consistía en recibir un video previamente grabado por parte de su mamá como parte de un regalo de cumpleaños. En este, la mujer le expresó cuánto la amaba y la extrañaba.

Artículos relacionados

También le recordó que no estaba en su casa, sino dentro de un juego que ya entraba en su recta final, por lo que le aconsejó replantear su actitud, acercarse más a sus compañeros y no involucrarse en conflictos ajenos.

Además, la animó a no perder de vista que estaba cumpliendo uno de sus sueños al celebrar su cumpleaños dentro del reality y la motivó a cerrar esta etapa de la mejor manera posible.

Artículos relacionados

“Maria, te amo, me has hecho mucha falta. Hija, no se te olvide que no estás en tu casa, estás en un juego y ya es la recta final. Dale un giro a todo y acércate más a las personas, y recuerda, no cases peleas ajenas. Ya estás cumpliendo tu sueño y, a parte, lo que más añorabas era cumplir años en La casa de los famosos y lo vamos a lograr”

Mariana Zapata celebró su cumpleaños por adelantado.
Mariana Zapata celebró su cumpleaños por adelantado. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al video mensaje de su mamá?

Una vez finalizó el video enviado por parte de su mamá con motivo de su cumpleaños 25, Mariana Zapata no pudo evitar sostener una gran sonrisa de felicidad. La participante expresó que en efecto este detalle había sido de completa recarga y expresó su agradecimiento por este momento.

Vale la pena recordar que el cumpleaños de Mariana Zapata es el próximo lunes 13 de abril, pero al estar en riesgo de eliminación habrían entregado este emotivo regalo por adelantado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karola lloró en La casa de los famosos previo a la gala de eliminación: ¿qué le pasó? La casa de los famosos

Karola lloró en La casa de los famosos previo a la gala de eliminación: ¿qué le pasó?

Karola rompió en llanto frente al espejo y mostró su lado más vulnerable en La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata y Tebi Bernal se besan y Alexa Torrex presencia todo: así reaccionó Mariana Zapata

Mariana Zapata y Tebi Bernal se besaron y Alexa Torrex presenció todo: así reaccionó

Mariana Zapata y Tebi Bernal protagonizaron inesperado beso en La casa de los famosos Colombia y Alexa Torrex reaccionó.

Alexa Torrex sorprende con comentario incómodo a Alejandro Estrada antes de eliminación Alejandro Estrada

Alexa Torrex lanzó incómodo comentario a Alejandro Estrada previo a gala de eliminación

Previo a la gala de eliminación, Alexa Torrex generó tensión al lanzar un incómodo comentario a Alejandro Estrada.

Lo más superlike

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"

Christian Nodal respondió a críticas por su video y sorprendió al confesar que no controla su imagen ni su carrera.

Jenn Muriel anuncia la llegada de un bebé a su vida y sorprende con foto de pancita Jenn Muriel

Jenn Muriel anunció la llegada de un bebé a su vida: compartió llamativa foto junto a la pancita

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá Talento nacional

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá, ¿cuándo? ¿dónde?

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos