Mariana Zapata recibió poder en La casa de los famosos Colombia: de esto se trata

La gala de este sábado 11 de abril estuvo marcada por un momento especial que marcó a Mariana Zapata. La participante recibió un poder que recargó su corazón en medio de una semana llena de polémicas dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿De qué se trata el poder que obtuvo Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Pocos minutos antes de que se diera inicio al sábado de fiesta, Marcelo Cezán se conectó con los participantes de La casa de los famosos Colombia para informarle a Mariana Zapata que por motivos de su cumpleaños 25 se le había otorgado un poder especial: el poder de la recarga.

Esto se sabe sobre el poder que obtuvo Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Este poder consistía en recibir un video previamente grabado por parte de su mamá como parte de un regalo de cumpleaños. En este, la mujer le expresó cuánto la amaba y la extrañaba.

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También le recordó que no estaba en su casa, sino dentro de un juego que ya entraba en su recta final, por lo que le aconsejó replantear su actitud, acercarse más a sus compañeros y no involucrarse en conflictos ajenos.

Además, la animó a no perder de vista que estaba cumpliendo uno de sus sueños al celebrar su cumpleaños dentro del reality y la motivó a cerrar esta etapa de la mejor manera posible.

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“Maria, te amo, me has hecho mucha falta. Hija, no se te olvide que no estás en tu casa, estás en un juego y ya es la recta final. Dale un giro a todo y acércate más a las personas, y recuerda, no cases peleas ajenas. Ya estás cumpliendo tu sueño y, a parte, lo que más añorabas era cumplir años en La casa de los famosos y lo vamos a lograr”

Mariana Zapata celebró su cumpleaños por adelantado. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al video mensaje de su mamá?

Una vez finalizó el video enviado por parte de su mamá con motivo de su cumpleaños 25, Mariana Zapata no pudo evitar sostener una gran sonrisa de felicidad. La participante expresó que en efecto este detalle había sido de completa recarga y expresó su agradecimiento por este momento.

Vale la pena recordar que el cumpleaños de Mariana Zapata es el próximo lunes 13 de abril, pero al estar en riesgo de eliminación habrían entregado este emotivo regalo por adelantado.