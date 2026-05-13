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Alexa Torrex reaccionó a atrevida pregunta sobre Jhorman y Tebi: “Qué grosería”

Alexa Torrex reaccionó entre risas a una incómoda pregunta sobre Jhorman y Tebi durante entrevista.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alexa Torrex reaccionó a atrevida pregunta sobre Jhorman y Tebi: “Qué grosería”
Alexa Torrex reaccionó a atrevida pregunta sobre Jhorman y Tebi: “Qué grosería” (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Alexa Torrex volvió a dar de qué hablar luego de participar en una entrevista del programa “Qué tóxicos”, donde respondió varias preguntas relacionadas con su paso por La casa de los famosos Colombia y las relaciones que tuvo dentro y fuera de la competencia.

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Durante la conversación, Alexa fue sorprendida con una pregunta relacionada con Jhorman Toloza y Tebi Bernal, situación que rápidamente generó risas e incomodidad en el set.

El momento comenzó a viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron a la manera en que la influenciadora manejó el tema y evitó entrar en comparaciones personales entre ambos creadores de contenido.

Alexa Torrex aclaró rumores sobre Tebi tras atrevida pregunta en entrevista
Alexa Torrex aclaró rumores sobre Tebi tras atrevida pregunta en entrevista (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Jhorman y Tebi?

Durante la entrevista, los presentadores le hicieron una pregunta a Alexa relacionada con aspectos privados y físicos de Jhorman y Tebi, buscando que comparara a ambos influenciadores.

Ante esto, la cucuteña reaccionó entre risas y aseguró que le parecía una “grosería” que la pongan a hacer eso.

En medio de la conversación, La Toxicosteña comenzó a bromear sobre el tema e hizo comentarios relacionados con el tamaño de la expareja de Alexa.

Sin embargo, Alexa fue rápida en aclarar que lo que estaban diciendo era mentira y continuó tomándose la situación con humor.

La creadora de contenido también dejó claro que nunca se ha puesto a comparar a ambos hombres ni a analizar ese tipo de aspectos, por lo que aseguró que no podía dar una respuesta concreta sobre la pregunta que le realizaron.

Mientras tanto, en la entrevista continuaron las bromas alrededor del tema, generando risas entre quienes estaban presentes en el programa.

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¿Qué más dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal y su relación dentro de La casa de los famosos?

En esa misma conversación, Alexa Torrex volvió a referirse a la relación que tuvo con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora aclaró nuevamente que entre ambos solamente hubo besos y que la relación nunca avanzó más allá de eso.

Según explicó, varios rumores que surgieron en redes sociales nacieron por imágenes y videos que, según ella, fueron sacados de contexto por algunos usuarios.

Alexa aseguró que lo máximo que ocurrió cuando compartían cama era tomarse de la mano mientras dormían.

Asimismo, confesó que aunque Tebi sí quería que la relación avanzara más dentro del reality, ella siempre evitó que eso sucediera.

La creadora de contenido afirmó que fue ella quien constantemente ponía límites a la situación dentro de la competencia.

Alexa aclara relación con Tebi
La incómoda pregunta que Alexa Torrex tuvo que responder sobre Jhorman y Tebi (Foto Canal RCN)
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