Gera Ponce, pareja de Luis Díaz, presumió emotivo momento junto a su bebé

La llegada del nuevo integrante de la familia de Luis Díaz y Gera Ponce ha despertado interés entre los seguidores de la pareja, luego de que compartieran algunos momentos desde la clínica.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro y Verónica Orozco protagonizaron inesperado enfrentamiento | VIDEO

¿Cuándo nació el bebé de Gera Ponce y Luis Díaz?

Luis Díaz y Geraldine “Gera” Ponce se convirtieron nuevamente en padres con la llegada de Fernando, su tercer hijo. El bebé nació el pasado 11 de mayo de 2026 y la noticia rápidamente se difundió a través de las redes sociales de la pareja.

El bebé de Gera Ponce y Luis Díaz nació el 11 de mayo de 2026 / (Foto de AFP y Freepik)

La familia ya tenía dos hijas: Roma, nacida el 4 de noviembre de 2021, y Charlotte, quien nació el 25 de enero de 2024. Con la llegada de Fernando, la pareja recibió a su primer hijo varón.

Artículos relacionados Ángela Aguilar Ángela Aguilar desató críticas por foto de su perro en cuarto de Inti

¿Qué dijo Luis Díaz sobre el nacimiento de su hijo Fernando?

Tras el nacimiento de Fernando, Luis Díaz publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado de fotografías familiares tomadas en la clínica. El futbolista expresó su felicidad por la llegada de su hijo y agradeció por este nuevo momento en familia.

Luis Díaz se pronunció sobre el nacimiento de su tercer hijo / (Foto de AFP)

Además, el jugador también dedicó unas palabras a Gera Ponce, resaltando el proceso que vivió durante el parto y agradeciendo el apoyo de su familia durante esos días.

La publicación recibió mensajes de felicitación de compañeros del Liverpool, integrantes de la Selección Colombia y seguidores que celebraron la llegada del primer hijo varón de la pareja.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz rompe el silencio y da detalles de su relación con Tebi Bernal: “un mueble en mi vida”

¿Qué compartió Gera Ponce en sus redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Gera Ponce compartió una fotografía junto a su bebé después del nacimiento. En la imagen aparece cargando al pequeño Fernando mientras él duerme con un gorro y un saco azul.

Los internautas destacan que la fotografía habría sido tomada en la clínica donde ocurrió el parto y estuvo acompañada por un emoji de corazón azul. El gesto generó múltiples reacciones en redes, donde destacaron el momento familiar que compartió la mujer.

Con esta publicación, la familia volvió a ubicarse entre las conversaciones de redes sociales, especialmente entre quienes siguen la carrera deportiva del futbolista colombiano y el momento especial que atraviesa.