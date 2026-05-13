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Yaya Muñoz rompe el silencio y da detalles de su relación con Tebi Bernal: “un mueble en mi vida”

Yaya Muñoz llamó la atención al revelar detalles de su relación con Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yaya revela detalles de su relación con Tebi Bernal
Yaya Muñoz dice que Tebi fue un mueble en su vida / (Fotos del Canal RCN)

La reciente conversación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia volvió a poner en el centro de atención su relación con Yaya Muñoz. Las declaraciones del participante llevaron a que la creadora de contenido respondiera públicamente.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Yaya en La casa de los famosos Colombia?

Durante una conversación con varios participantes del reality, Juanda Caribe le preguntó a Tebi sobre algunas de sus relaciones sentimentales. En medio de la charla, Valentino mencionó que Bernal habría estado con Yaya Muñoz, quien también fue participante del programa.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Yaya en La casa de los famosos Colombia?
Tebi Bernal habló sobre Yaya en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Tras esto, los participantes quisieron saber cómo había sido su experiencia con ella. Entre risas, Tebi aseguró que Yaya había marcado su vida, comentario que generó reacciones inmediatas entre los presentes.

Algunos de sus compañeros empezaron a bromear con la situación y afirmaron que Tebi la calificaría con un 10. Sin embargo, Tebi también dejó claro que, aunque compartieron una relación, nunca oficializaron un noviazgo y actualmente no tienen una buena relación.

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¿Qué contó Yaya Muñoz sobre Tebi Bernal?

Luego de que las declaraciones de Tebi empezaran a circular en plataformas digitales, Yaya Muñoz decidió pronunciarse públicamente a través de una transmisión en redes sociales.

En su mensaje, aseguró que no entendía por qué Tebi seguía mencionándola después de que su relación terminara en malos términos. Además, afirmó que le parecía incorrecto que él hablara públicamente de situaciones relacionadas con ella en televisión nacional.

"Lo que se terminó, se terminó en muy malos términos. No entiendo me sigues metiendo en tu boca", dijo.

Yaya también señaló que, según ella, Tebi todavía no habría superado la relación que tuvieron. Incluso, en un tono que los internautas definieron como "sarcástico", afirmó que espera conversar con él para hablar sobre las razones que llevaron al final de su vínculo.

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Uno de los comentarios que más llamó la atención entre los internautas fue cuando la creadora de contenido afirmó que Bernal había sido “un mueble” en su vida, frase que rápidamente empezó a compartirse en redes sociales.

"Si yo marqué su vida, usted también la marcó porque fue un mueble en mi vida", contó.

Las declaraciones de los dos creadores de contenido continúan generando conversación entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia, quienes siguen atentos a cualquier nuevo pronunciamiento sobre el tema.

 

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