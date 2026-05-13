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Alexa Torrex y La Toxi Costeña reaccionaron a las comparaciones en redes sociales: "gemelas"

Alexa Torrex y La Toxi Costeña se pronunciaron sobre las comentarios que reciben a través de sus redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex y La Toxi Costeña reaccionaron a las comparaciones en redes sociales
Alexa Torrex y La Toxi Costeña confirmaron su parecido / (Foto del Canal RCN)

La Toxi Costeña y Alexa Torrex, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, volvieron a generar conversación entre los usuarios luego de aparecer juntas en un video que rápidamente empezó a circular en diferentes plataformas digitales.

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¿Por qué en redes sociales comparan a Alexa Torrex y La Toxi Costeña?

En redes sociales, varios usuarios han señalado que Alexa Torrex y La Toxi Costeña tienen similitudes en la manera en que se expresan y reaccionan frente a diferentes situaciones públicas.

Las comparaciones aumentaron luego de que ambas participaran en La casa de los famosos Colombia, donde mostraron una personalidad directa y una forma particular de relacionarse con otros participantes.

¿Por qué en redes sociales comparan a Alexa Torrex y La Toxi Costeña?
Alexa Torrex y La Toxi Costeña, exparticipantes de La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Algunos internautas afirman que Alexa Torrex utiliza expresiones y un lenguaje coloquial que recuerdan a La Toxi Costeña. Además, consideran que las dos tienen una actitud frentera y espontánea al responder los comentarios que reciben.

Aunque Alexa es santandereana y La Toxi Costeña es reconocida por su identidad costeña, usuarios de plataformas como TikTok han señalado que ambas proyectan una energía similar frente a las cámaras.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre La Toxi Costeña?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alexa Torrex apareció junto a La Toxi Costeña en un video que llamó la atención de sus seguidores. Durante la grabación, Alexa presentó a la creadora de contenido asegurando que estaba junto a su “gemela”.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre La Toxi Costeña?
Alexa Torrex opinó sobre su parecido con La Toxi Costeña / (Foto del Canal RCN)

La influenciadora comentó que entendió por qué tantas personas las comparan constantemente en redes sociales. Además, reconoció que al verse juntas sí encontraba algunas similitudes físicas y de personalidad.

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¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre su parecido con Alexa Torrex?

Luego de las palabras de Alexa Torrex, La Toxi Costeña también reaccionó a las comparaciones. En medio de un tono de humor, afirmó que ambas habían sido “separadas al nacer”.

Además, explicó que, según ella, una de las diferencias entre las dos tendría relación con su contextura física.

“Una trozuda y una fit”, dijo.

Posteriormente, La Toxi agregó que ambas eran guapas, comentario que generó reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios aseguraron que sí encuentran similitudes entre ellas, otros consideran que cada una tiene una personalidad diferente.

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