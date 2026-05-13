Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila Gándara reapareció en sus redes con sorpresivo anuncio: ¿qué confesó?

Sheila Gándara compartió un video en sus redes junto a sorprendente anuncio que divide opiniones tras su distancia con Juanda Caribe.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sheila Gándara reapareció en sus redes con sorpresivo anuncio: ¿qué confesó?
¿Qué video compartió Sheila Gándara en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Sheila Gándara se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por tener un vínculo sentimental con Juanda Caribe.

Así también, el nombre de Juanda Caribe ha sido centro de atención mediática por todos los acontecimientos que se han presentado al ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, los internautas se han preguntado por todos los sucesos que ha compartido Sheila Gándara, quien ha tenido un notorio distanciamiento de Juanda Caribe tras su shippeo con Mariana Zapata y otros sucesos.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Sheila Gándara mediante sus redes?

Es clave mencionar que Sheila se ha destacado por mantener informados a sus seguidores por todos los acontecimientos que hace en su vida cotidiana al ser una reconocida creadora de contenido digital.

Sheila Gándara reapareció en sus redes con sorpresivo anuncio: ¿qué confesó?
Este video compartió Sheila en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Sheila compartió recientemente un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 496 mil seguidores en la que expresó que está atravesando por un importante momento de su vida al estar en un lujoso lugar en el que hay joyas.

Con base en esto, los internautas se han sorprendido al ver que Sheila está atravesando por un importante momento en su vida, en especial, por hacerse un nuevo procedimiento estético y, también, al demostrar que está enfocada en cada uno de sus proyectos.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Juanda Caribe ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes redes sociales por todos los acontecimientos que ha presentado al ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así también, Juanda ha generado múltiples comentarios en las redes sociales por la cercanía que ha tenido con Mariana Zapata, con quien ha sido shippeo por todos los sucesos que han vivido en la competencia.

Sheila Gándara reapareció en sus redes con sorpresivo anuncio: ¿qué confesó?
Así ha siddo la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, muchos internautas se han preguntado acerca de lo que opina Sheila Gándara ante los sucesos que Juanda Caribe ha tenido con Mariana Zapata, en especial, por mantenerse alejada en sus redes por todos los sucesos que ha tenido el humorista en La casa de los famosos Colombia, ¿qué ocurrirá entre ambos?

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Naim Darrechi le pidió a La Blanquita que sea su novia. Talento nacional

La Blanquita confirmó su noviazgo con Naim Darrechi en medio de polémica con Deiby Ruiz; así fue la propuesta

La Blanquita sorprendió al aceptar la propuesta de Naim Darrechi en medio de la polémica con Deiby Ruiz; su unión divide opiniones.

Alexa Torrex reaccionó a atrevida pregunta sobre Jhorman y Tebi: “Qué grosería” La casa de los famosos

Alexa Torrex reaccionó a atrevida pregunta sobre Jhorman y Tebi: “Qué grosería”

Alexa Torrex reaccionó entre risas a una incómoda pregunta sobre Jhorman y Tebi durante entrevista.

Carolina Gómez preocupó. Carolina Gómez

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, preocupó al aparecer hospitalizada; ¿qué le pasó a la modelo?

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, preocupó al aparecer hospitalizada y su salud mantiene atentos a sus seguidores.

Lo más superlike

El acercamiento entre Mariana Zapata y Tebi Bernal genera reacciones La casa de los famosos

Nació un nuevo shippeo entre Mariana Zapata y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Tebi Bernal y Mariana Zapata mostraron cierto acercamiento y desde ahí, nació un nuevo shippeo en la casa de los famosos.

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comentarista a causa de cáncer: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comentarista a causa de cáncer: ¿quién fue?

Maluma confirmó que será un niño su segundo bebé durante entrevista en Mañana Express Maluma

Maluma confirmó el género de su segundo bebé que espera con Susana Gómez: ¿es niño o niña?

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve? Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve?