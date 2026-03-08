Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Roberto Velásquez sorprendió al revelar una particular anécdota con el cantante Diomedes Díaz

Roberto Velásquez recordó con admiración la actitud de Diomedes Díaz, comparándolo con un rockstar por su fama y carisma.

Roberto Velásquez recordó.
Roberto Velásquez recordó sus encuentros con Diomedes Díaz. (Foto Canal RCN)

El panelista de ¿Qué hay pa' dañar? Roberto Velásquez aprovechó la visita de Martín Elías Jr para contar una particular anécdota con el Cacique de la Junta, Diomedes Díaz.

Roberto Velásquez le contó a Martín Elias Jr.
Roberto Velásquez le contó a Martín Elias Jr, sus encuentros con su abuelo Diomedes Díaz. (Foto Canal RCN)

Martín Elías Jr, nieto del legendario cantante, estuvo como invitado en la noche de fiesta de La Casa de los Famosos Colombia 3.

El joven artista fue el encargado de animar la velada con sus canciones, además de interpretar temas de su padre y de su abuelo, llevando a los habitantes por un recorrido por los clásicos del vallenato.

Martín compartió con los famosos y les dio la oportunidad de cantar algunos de los himnos vallenatos más recordados, generando un ambiente de nostalgia y celebración.

¿Qué contó Roberto Velásquez de sus encuentros con Diomedes Díaz?

Fue en medio de este contexto que Roberto Velásquez recordó un episodio inolvidable con Diomedes Díaz, cuando trabajaba en emisoras musicales que no solían programar vallenato.

El panelista relató que cada 26 de mayo, Diomedes llegaba a la emisora con sus discos bajo el brazo.

Aunque sabía que allí no se programaba su música, mantenía la esperanza de que en algún momento lo hicieran, aunque fuera una sola vez.

Esa perseverancia y carisma terminaron por abrirle espacio, pues su fama era tan grande que incluso en emisoras ajenas al vallenato se le llegó a programar.

Roberto lo describió como un verdadero “rockstar colombiano”, comparándolo con figuras internacionales como Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones.

¿Quiénes se presentaron en la noche de fiesta de La casa de los famosos Colombia 3?

La velada estilo cabaret no solo estuvo marcada por la presencia de Martín Elías Jr, sino también por la presentación de Marcelo Cezán y su agrupación Hombres a la Plancha.

Con temas clásicos de los ochentas y noventas, pusieron a cantar y bailar a los participantes, quienes disfrutaron de una noche diferente en medio de la tensión que genera la competencia.

El ambiente festivo contrastó con la expectativa de la próxima gala de eliminación, en la que se conocerá al segundo eliminado de la semana, tras la salida de Lady Noriega.

Roberto Velásquez habla de su época,
Roberto Velásquez habla de su época en las emisoras de Rock. (Foto Canal RCN)
