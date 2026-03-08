Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe conmovió al festejar el primer Día de la Mujer de su hija Emilia: "Qué rico estar contigo"

Jessi Uribe emocionó con imágenes caseras que reflejan la felicidad de vivir el primer Día de la Mujer de Emilia.

Jessi Uribe celebró el Día de la mujer.
Jessi Uribe celebró el Día de la mujer por primera vez con Emilia. (Foto Canal RCN)

El cantante Jessi Uribe conmovió a sus seguidores al celebrar el primer Día de la Mujer de su pequeña hija Emilia de una manera muy casera, sencilla y familiar.

Jessi Uribe mostró como pasó el Día de la mujer.
Jessi Uribe mostró como pasó el Día de la mujer junto a Emilia y Paola Jara. (Foto Canal RCN)

¿Cómo le celebró Jessi Uribe el Día de la mujer a su pequeña hija Emilia?

Mediante su cuenta de Instagram, el artista compartió dos historias en las que expresó su amor tanto a su hija como a su pareja Paola Jara.

En el primer clip se le ve durmiendo plácidamente junto a Emilia, mientras que en el segundo aparece acostado al lado de Paola, acariciándole la cabeza mientras ella descansa.

Ambos momentos fueron acompañados de un mensaje tierno en el que les deseó un feliz día de la mujer y reafirmó la felicidad que siente de estar a su lado.

La pareja ha demostrado estar comprometida con el crecimiento de su hija. Incluso revelaron que no asistieron a la multitudinaria boda de su colega Jhonny Rivera porque ya tenían planeado su primer viaje familiar con Emilia.

El destino fue unas playas paradisíacas donde los tres disfrutaron de la tranquilidad, alejados del ruido y el alboroto.

Jessi ha confesado que tanto él como Paola están “chochos” con su hija y que no quieren despegarse de ella en ningún momento.

A pesar de la dedicación que muestran hacia Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara han sabido mantener su carrera musical activa.

Ambos continúan con presentaciones dentro y fuera del país, demostrando que la vida familiar no ha frenado su pasión por la música.

La pareja ha encontrado un balance entre los compromisos profesionales y el tiempo de calidad con su hija, lo que les permite seguir creciendo en el ámbito artístico.

En medio de esta etapa personal tan significativa, Jessi atraviesa un gran momento profesional.

¿Cómo se llama el último lanzamiento de Jessi Uribe?

Su canción “No es mi culpa – remix”, lanzada hace apenas tres semanas, está cerca de alcanzar los cinco millones de visualizaciones en YouTube.

Este éxito confirma la acogida que tiene entre sus seguidores y los amantes del género popular, consolidando su posición como uno de los artistas más importantes de la música popular colombiana.

Jessi Uribe muestra su rol de padre.
Jessi Uribe muestra su rol de padre presente. (Foto Canal RCN)
