Blessd es uno de los cantantes más polémicos del género urbano; se ha visto envuelto en varias controversias relacionadas con su vida personal y amorosa. Sin embargo, hace algunas horas llamó la atención publicando un video con la influenciadora Aida Victoria Merlano, con quien, aparentemente, tenía una mala relación.

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¿Por qué Blessd y Aida Victoria tenían una mala relación?

Todo se remonta a cuando Aida tenía una relación sentimental con el reconocido streamer, Westcol. Tras un par de meses de estar juntos y presumir su relación, Aida comunicó públicamente que había terminado con él.

Los motivos del rompimiento de la pareja fueron desconocidos hasta que un día, Westcol y Blessd hicieron un en vivo donde hablaron de muchos temas; entre ellos, la razón por la cual se terminó la relación del streamer. Westcol señaló que Aida habría sido la culpable de que la relación hubiera llegado al final.

Esta fue la situación tensionante entre Westcol, Blessd y Aida (Foto de Arturo Holmes)

Aida no dudó en defenderse de los señalamientos de su expareja y fue entonces cuando a través de una llamada con el reconocido empresario Alofoke, mencionó su punto de vista de la situación arremetiendo contra Westcol y, además, contra Blessd.

Durante la llamada, la cual también estaba siendo transmitida en vivo, Aida dijo su tan icónica frase “Blessd no es ejemplo de nada”. El cantante aprovechó la polémica y lo viral que fueron las palabras de Aida y las incluyó en su canción con Kris R “Las Piponas”.

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¿Qué pasó después de que Blessd incluyera la frase de Aida en su canción?

Una vez que Aida se enteró que sus palabras habían sido utilizadas en la canción de Blesdd, decidió ignorarlo y seguir con sus proyectos personales. Por otro lado, las tensiones entre ella y Westcol bajaron, gracias a que ambos decidieron tomar el tema con madurez y no hacerlo más público.

Los comentarios comenzaron a surgir casi después de 2 años, cuando Blessd publicó un video publicitario para su nueva canción; pero la atención de los internautas se centró en que Aida Victoria era la protagonista.

Los internautas se sorprendieron al ver a Aida Victoria en un video de Blessd (Foto de AFP/Dimitrios Kambouris)

Hubo miles de comentarios y especulaciones al respecto, ya que antes de que ese video fuera compartido en redes sociales los seguidores seguían creyendo que su relación estaba en malos términos.

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¿Cómo fue que Aida terminó protagonizando un video de Blessd?

Tras la ola de reacciones, Aida Victoria publicó un par de historias en las que explicó por qué tomó la decisión de grabar un video musical con el amigo de su expareja. Durante su monólogo, Aida recordó cuál había sido la raíz del problema con Blessd confesando lo que había sentido en ese momento:

“Desde ahí yo le cogí rabia al bendito”

Refiriéndose al apodo con el que es conocido Blessd. Sin embargo, Aida confesó después comentó que tras algún tiempo ellos hicieron las paces y dejaron todo en buenos términos; incluso, mencionó que Blessd monetizó con su dolor y ahora era el turno de que ella también monetizara la situación.

Por último, la modelo confesó que había aceptado el papel protagónico del video, ya que no se trataba de nada romántico