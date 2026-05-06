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Jhorman Toloza hizo polémica confesión acerca de Alexa y Juanda: "No valía la pena defenderla"

Jhorman Toloza habló acerca de lo que se arrepiente de haber hecho dentro de La casa de los famosos Colombia y mencionó a Alexa y a Juanda

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Jhorman habló sobre Juanda Caribe
Jhorman Toloza hizo una polémica confesión acerca de Juanda y Alexa (Fotos de Canal RCN)

Jhorman Toloza una vez más causó polémica al hablar de lo que se arrepiente de haber hecho en su congelado de La casa de los famosos Colombia 2026, nombrando a Alexa Torrex, su expareja, y a Juanda Caribe

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¿Qué pasó en el congelado de Jhorman Toloza?

El 15 de febrero, Jhorman Toloza generó uno de los congelados más polémico y recordado dentro de tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Durante la dinámica pasaron varias cosas; sin embargo, lo que más le llamó la atención al público fue cuando la expareja de Alexa, Jhorman, le dio unas “tangas” a Juanda Caribe.

Jhorman le tiró una tanga a Juanda Caribe
Este fue el polémico gesto de Jhorman hacia Juanda Caribe (Foto de Canal RCN)

El gesto fue controversial, debido a que, unos días antes, Juanda Caribe y Alexa habían tenido una discusión en la que el barranquillero habría criticado el físico de la cucuteña. Por esta razón fue que Jhorman le demostró su enojo durante el congelado llevándole ese objeto.

Las palabras de Jhorman dejaron ver lo molesto que estaba con la situación:

“Aquí le dejo los cucos que se debe poner cuando quiera hablar de una mujer (…) ¿listo, papá?”

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¿Qué dijo pasó con la relación de Jhorman y Alexa tras el congelado?

Algunos meses después del gesto tan controversial de Jhorman durante el congelado, su relación con Alexa se terminó, luego de que ella iniciara un romance con Tebi Bernal dentro de la competencia.

Desde entonces, ambos han estado involucrados en varias polémicas, especialmente por algunas acciones de Jhorman tras la eliminación de Alexa del reality, entre ellas, haber ingresado a su casa y destruir sus productos de maquillaje.

Jhorman le dañó los productos de maquillaje a Alexa
Jhorman y Alexa terminaron y no quedaron en buenos términos (Foto de Canal RCN)

¿Cuál fue la confesión que hizo Jhorman sobre Juanda y Alexa?

Recientemente, a través de una dinámica de preguntas en Instagram, un seguidor le preguntó a Jhorman que si había algo de lo que se arrepintiera, a lo que el cucuteño no dudó en responder:

“Yo creo que de lo único que me arrepiento es de haber ido al canal a tirar una tanga, porque me gané un problema en el que ni el muchacho tenía la culpa”

Estas fueron las palabras de Jhorman refiriéndose a Juanda Caribe.

Además, mencionó que no valía la pena haber defendido a Alexa, porque ella exageraba las cosas dentro de la competencia:

“Yo lo hice porque era mi mujer, pero no valía la pena defender una mujer como ella”

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