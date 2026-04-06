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¿Se puede morir de tristeza?: así puede afectar el duelo a la salud

Especialistas explican que el duelo, la depresión y el estrés intenso pueden afectar seriamente la salud cardiovascular.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Morir de tristeza es real? La explicación científica detrás de esta creencia
¿Morir de tristeza es real? La explicación científica detrás de esta creencia (Foto freepik)

La expresión “morir de tristeza” volvió a generar conversación luego de que familiares de la autora de Persépolis, Marjane Satrapi, aseguraran que nunca logró recuperarse de la muerte de su esposo.

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Aunque esta frase suele utilizarse de manera simbólica, especialistas explican que las emociones intensas sí pueden afectar seriamente la salud física.

De acuerdo con expertos en psicología y medicina, la tristeza profunda no causa la muerte de forma directa, pero sí puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas físicos y cardiovasculares, especialmente en personas que atraviesan procesos de duelo o depresión.

¿Es posible morir de tristeza?

Según el portal especializado Psynthesis Psicología, no es posible morir de tristeza desde un punto de vista clínico. Sin embargo, la depresión y el duelo pueden desencadenar cambios importantes en el organismo que afectan la salud.

La entidad explica que diversos estudios han encontrado que la depresión puede producir desequilibrios hormonales que alteran el funcionamiento normal del corazón. Además, está relacionada con niveles elevados de estrés, inflamación y otros factores que incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Psynthesis también cita investigaciones que señalan que perder a un ser querido puede convertirse en una experiencia altamente traumática. Durante las primeras semanas después de una pérdida importante, las personas presentan una mayor vulnerabilidad a sufrir eventos cardíacos como infartos o accidentes cerebrovasculares.

La verdad sobre morir de tristeza: así puede afectar el duelo a la salud
La verdad sobre morir de tristeza: así puede afectar el duelo a la salud (Foto freepik)

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La Clínica Mayo explica que existe una afección conocida como síndrome del corazón roto, una condición cardíaca temporal que suele aparecer después de situaciones de estrés extremo o emociones muy intensas.

Según la institución médica, esta condición puede provocar síntomas similares a los de un ataque cardíaco, como dolor en el pecho o dificultad para respirar. Aunque generalmente es temporal y muchas personas logran recuperarse, el episodio puede ser grave y requiere atención médica.

La Clínica Mayo señala que una de las teorías más aceptadas es que un aumento repentino de hormonas relacionadas con el estrés, como la adrenalina, puede afectar temporalmente el funcionamiento del corazón.

Por esta razón, los especialistas recomiendan prestar atención a la salud emocional, buscar apoyo psicológico durante los procesos de duelo y consultar a un profesional de la salud cuando el estrés o la tristeza comiencen a afectar la vida cotidiana.

Síndrome del corazón roto: la condición que puede aparecer tras una tristeza extrema
Síndrome del corazón roto: la condición que puede aparecer tras una tristeza extrema (Foto freepik)
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