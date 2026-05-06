Así fue el emotivo cumpleaños del hijo menor de Yeison Jiménez: hubo emotivos mensajes

El cumpleaños número dos de Santiago, el hijo menor de Yeison Jiménez estuvo marcado por mensajes cargados de cariño por parte de sus familiares. En esta ocasión la celebración tuvo un significado especial al convertirse en la primera que vive el pequeño sin la presencia de su padre, situación que generó diversas reacciones entre los seguidores del reconocido cantante de música popular.

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¿Cómo fue el cumpleaños número dos del hijo menor de Yeison Jiménez?

Durante la tarde del pasado 4 de junio, familiares cercanos a Yeison Jiménez compartieron por medio de sus redes sociales algunos detalles sobre la celebración de cumpleaños del pequeño Santiago, quien cumplió dos años, siendo este el primero sin la presencia de su padre.

Hijo menor de Yeison Jiménez cumplió dos años en una fecha marcada por la ausencia. (Foto Canal RCN | Freepik).

En los videos y fotografías compartidos a través de las cuentas oficiales de Camila Jiménez, hija mayor de Yeison, Lina Jiménez y Heidy, hermanas del cantante, se pudo apreciar parte de lo que fue este emotivo festejo, en el que, pese a la nostalgia por la pérdida del artista, hicieron todo lo posible para que el pequeño se sintiera muy especial en su día.

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La decoración del festejo estuvo marcada por una temática jurásica, pues desde la torta hasta los globos y el entorno verde dejaron ver el gusto del pequeño por este tipo de animales prehistóricos.

¿Qué mensajes dedicaron los familiares de Yeison Jiménez a su hijo menor?

Como parte de la celebración, familiares y allegados también dedicaron emotivos mensajes al pequeño Santiago, expresándole sus mejores deseos en esta nueva vuelta al sol y recordándole el cariño que lo rodea.

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Por un lado, Camila Jiménez, hija mayor del cantante, compartió una fotografía en la que aparecían su mamá, Sonia Restrepo, y el pequeño. La instantánea estuvo acompañada de un tierno mensaje: “Feliz cumpleaños al niño más hermoso”.

Asimismo, Heidy Jiménez publicó una imagen junto al menor para expresarle cuánto lo amaba: “Mi Santi, te amamos, ratoncito”.

Las publicaciones rápidamente despertaron reacciones entre los seguidores del cantante, quienes también se sumaron a las felicitaciones por el segundo cumpleaños del pequeño Santiago.

Aunque Yeison Jiménez no estuvo presente en la celebración, su hijo recibió numerosas muestras de cariño por parte de sus familiares y seguidores, quienes no dejaron pasar la fecha especial.