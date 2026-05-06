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La inesperada postura de Tebi Bernal frente a la decisión de Alejandro Estrada de no repartir el premio

Tebi Bernal reveló su postura frente a la decisión de Alejandro Estrada de no repartir el premio de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tebi Bernal sorprendió al hablar del premio que Alejandro Estrada no compartió
Tebi Bernal sorprendió al hablar del premio que Alejandro Estrada no compartió. (Foto Canal RCN).

Tebi Bernal se pronunció sobre la decisión de Alejandro Estrada de no repartir el premio obtenido en La casa de los famosos Colombia, algo que generó reacciones entre seguidores y participantes del reality. El creador de contenido dio a conocer su postura frente al tema y explicó cómo tomó la elección del actor tras el desenlace de la competencia.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre no dividir el premio que ganó en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada habló abiertamente sobre la polémica que se generó alrededor del premio que ganó en La casa de los famosos Colombia tras más de cuatro meses de competencia, pues en plena recta final se tocaron temas que hacían alusión a una división de este entre Tebi Bernal, Alexa Torrex y él.

La inesperada respuesta de Tebi Bernal al conocer la decisión de Alejandro Estrada
La inesperada respuesta de Tebi Bernal al conocer la decisión de Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo sólido, por lo que al salir de la competencia y retomar sus realidades, Estrada se encontró con un panorama inesperado que le ayudó a tomar una contundente decisión: no repartir su premio.

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"Al día de hoy no, mi respuesta es no por el momento, créanme que si llega a suceder algo extraordinario ustedes lo van a poder saber, es un proyecto que me he ganado con el apoyo de un público, les debo que me tengan en este momento acá", señaló en aquella ocasión.

Tebi Bernal rompió el silencio sobre el premio que Alejandro Estrada no repartió
Tebi Bernal rompió el silencio sobre el premio que Alejandro Estrada no repartió. (Foto Canal RCN).

¿Cómo tomó Tebi Bernal la decisión de Alejandro Estrada de no dividir el premio?

En entrevista con Los 40, Tebi Bernal reveló cómo recibió la decisión de Alejandro Estrada de no dividir el premio con él, luego de que ambos hablaran del tema durante la competencia. El exfinalista de La casa de los famosos Colombia aseguró que nunca vio como algo negativo la posibilidad de repartir el dinero, pues en otros realitys ya lo habría hecho.

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Sin embargo, señaló que respetaba la decisión de Estrada y que, para él, era más importante conservar la amistad que construyeron durante el programa.

“Respeto mucho la decisión de él de quedarse con el dinero. Se lo merece y lo más valioso de todo es la amistad, más que el dinero”, expresó.

 

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