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Tebi Bernal ya llegó a Medellín y así fue su recibimiento

Tebi Bernal tuvo su respectivo recibimiento tras llegar a Medellín luego de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal llega a Medellín luego de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El modelo Tebi Bernal ya se encuentra en Medellín luego de salir de La casa de los famosos Colombia, de la que fue finalista y la cual se ganó el actor Alejandro Estrada.

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¿Cómo fue el recibimiento de Tebi Bernal en Medellín?

El paisa llegó a su ciudad natal luego de salir de la competencia y haber cumplido con sus compromisos de prensa en donde habló sobre su experiencia de todo lo que ocurrió en el reality y los planes que tiene actualmente.

Tebi Bernal llega a Medellín

En redes sociales, se revelaron imágenes de cómo fue el recibimiento que le hicieron al paisa, donde varias fanáticas lo esperaron en el aeropuerto para darle las gracias por su desempeño en la temporada y poder compartir con él.

El paisa se mostró muy feliz y agradecido; además de opinar sobre las carteleras que llevaron varias de ellas.

Una que más le llamó la atención es cuando le hace referencia a su team "6%", como él llamaba a sus fandom tras ser uno de los porcentajes con el ingresó al inicio del juego y luego le pusieron que en realidad era "3%", porcentaje con el salió en la votación de la gran final.

Tebi Bernal habló con sus seguidores, se tomó fotografías y recibió algunos detalles que estas le ofrecieron para que las recordara.

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¿Cómo reaccionaron los internautas tras el recibimiento de Tebi Bernal en Medellín?

Luego de que se conociera cómo había sido el recibimiento del modelo, muchos internautas opinaron al respecto.

Tebi bernal comparte con sus fans en aeropuerto

Algunos destacaron lo felices que están de ver el cariño que le brindan sus fanáticos, mientras que otros compararon su recibimiento con el de otros famosos, donde había más personas, música y hasta fiesta.

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Cabe destacar que, muchos no dudaron en preguntarle sobre la influenciadora Alexa Torrex, con quien sostuvo un leve romance en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, él señaló que ella se quedó en Bogotá, donde reside, pues además está planeado viajar a Cucuta para darles un concierto a sus paisanos, que tanto la apoyaron en el reality.

Por ahora, Tebi Bernal señaló que se encuentra feliz y retomando su realidad tras la competencia.

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