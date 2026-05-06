En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios tras la romántica publicación que le hizo la novia de una reconocida actriz colombiana, mediante sus redes sociales, quien se ha pronunciado abiertamente sobre su orientación.

Así también, la actriz que ha sobresalido a lo largo de su amplia trayectoria profesional al participar en varias producciones colombianas dejó un romántico comentario tras la publicación que le hizo su pareja en las redes sociales tras el importante momento por el que está atravesando a nivel personal.

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¿Quién es la reconocida actriz colombiana que presumió su relación públicamente mediante sus redes sociales?

El nombre de la actriz Camila Jurado se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por un video que salió a la luz de su pareja, quien le celebró su cumpleaños en los últimos días.

Así reaccionó la actriz Camila Jurado tras el video que compartió su pareja. | Foto: Freepik

En medio del video que compartió su pareja, se evidencia que la actriz Camila Jurado está atravesando por una importante etapa a nivel personal, no solo por la celebración de su cumpleaños en los últimos días, sino que también, todo lo que se evidencia en la publicación, en la que le hicieron la siguiente dedicatoria:

“Feliz cumpleaños mi amor y hoy escarbando en la galería, solo pensaba, wow, esta chica sí que le gusta vivir y eso nos contagia a todos de muchas maneras. Espero sigas sintiendo todo así de intenso”, expresó su pareja llamada Laura Ruíz.

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¿Cuál fue el comentario que le dejó Camila Jurado a su pareja en medio del reciente video que compartió en sus redes sociales?

Tras la reciente publicación que compartió la pareja de la actriz Camila Jurado mediante sus redes, varios internautas se han sorprendido con el mensaje que le dejó a su pareja en la descripción de la publicación, expresándole lo siguiente:

Esto dijo Camila Jurado tras el video que compartió su pareja en sus redes. | Foto: Freepik

“¡Me haces feliz la existencia, los días más lindos y mágicos! ¡Gracias por tanto amor solecito mío! Por iluminarlo todo tanto, quédate siempre”, le dijo Camila a su pareja.

Así también, se ha visto reflejado que Camila no solo ha presumido a su pareja a través de su cuenta oficial de Instagram, sino que también ha tenido la oportunidad de cautivar a sus seguidores con su gran talento en el campo artístico con cada uno de sus proyectos profesionales.