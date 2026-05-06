Falleció Anthony Head, reconocido actor de Buffy the Vampire Slayer y Ted Lasso

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¡Luto en la televisión! Murió reconocido actor de exitosas series: "falleció acompañado de familia"

El actor, recordado por sus papeles en exitosas series de televisión, falleció acompañado de su familia. la noticia fue confirmada por sus hijas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocido actor de Buffy y Ted Lasso: así lo anunció su familia
Falleció reconocido actor de Buffy y Ted Lasso: así lo anunció su familia (Foto freepik)

El mundo de la televisión está de luto tras conocerse la muerte del actor Anthony Head, reconocido internacionalmente por sus papeles en series como Buffy the Vampire Slayer y Ted Lasso.

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La noticia fue confirmada por sus hijas, las actrices Emily Head y Daisy Head, quienes compartieron un comunicado en el que informaron el fallecimiento de su padre y agradecieron las muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores y colegas de la industria.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head [...] Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas”

¿Quién fue Anthony Head?

Anthony Head alcanzó gran popularidad a finales de los años noventa gracias a su interpretación de Rupert Giles en la serie Buffy the Vampire Slayer, donde dio vida al mentor y guía de la protagonista durante varias temporadas.

Décadas después volvió a captar la atención del público internacional con su participación en Ted Lasso, producción en la que interpretó a Rupert Mannion, uno de los personajes más recordados de la serie.

A lo largo de su carrera también participó en producciones como The Iron Lady, Persuasion, The Inbetweeners y Manchild, entre otros proyectos para televisión y cine.

Falleció Anthony Head, reconocido actor de Buffy the Vampire Slayer y Ted Lasso
Falleció Anthony Head, reconocido actor de Buffy the Vampire Slayer y Ted Lasso (Foto Frazer Harrison / AFP)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Anthony Head?

Según informaron sus hijas en declaraciones entregadas a la prensa británica, Anthony Head falleció debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

La familia explicó que el actor murió de manera tranquila y acompañado por sus seres queridos.

“Falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia”

En el comunicado, Emily y Daisy Head destacaron el orgullo que sentían por la trayectoria de su padre y por el impacto que tuvo en millones de personas a través de su trabajo como actor.

Asimismo, señalaron que su legado permanecerá vivo gracias a las producciones en las que participó y al cariño que recibió de los espectadores durante toda su carrera.

“Nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que ha dejado, pero sabemos que su legado perdurará en los programas de los que formó parte y en el público que los disfruta [...] Les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, finalizaron.

Anthony Head, recordado por Buffy y Ted Lasso, murió por complicaciones de salud
Anthony Head, recordado por Buffy y Ted Lasso, murió por complicaciones de salud (Foto Jesse Grant / AFP)
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