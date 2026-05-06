Valentino Lázaro confesó que se enamoró en La casa de los famosos Colombia: ¿de quién fue?

Valentino Lázaro volvió a dar de qué hablar tras su reciente participación en el programa Tamo en Vivo, donde habló sobre algunas de las experiencias que vivió durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

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Durante la conversación, el creador de contenido sorprendió al revelar que sí llegó a enamorarse dentro de la competencia, una confesión que rápidamente generó reacciones entre los seguidores del reality.

Valentino explicó que el encierro y la convivencia permanente hacen que las emociones se intensifiquen, por lo que muchas situaciones se viven de manera diferente a como ocurrirían en la vida cotidiana.

“El encierro me hizo enamorar de una gente que yo digo ‘¿qué pasó’”

¿Valentino se enamoró de Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Uno de los temas que surgió durante la entrevista fue su cercanía con Campanita.

Al ser consultado sobre si se había enamorado de él, Valentino fue contundente al negar esa posibilidad.

Según explicó, sí existió atracción y coqueteo entre ambos durante algunos momentos de la competencia. Sin embargo, aseguró que todo cambió cuando conoció detalles de la situación sentimental de Campanita.

Valentino contó que decidió poner límites y tomar distancia porque consideró importante respetar ciertas situaciones personales.

“De Campanita no me enamoré [...] Hubo una atracción bonita, una atracción chevere, pero cuando yo vi que tenía al ruso dejé de coquetearle y puse un límite”

Valentino Lázaro confesó que se enamoró en La casa de los famosos Colombia: no fue Campanita (Foto Canal RCN)

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¿De quién se enamoró Valentino dentro del reality?

La sorpresa llegó cuando Valentino confirmó que sí desarrolló sentimientos por una persona dentro de la casa.

Aunque inicialmente dudó en revelar el nombre, terminó confesando que la persona que le generó un cariño especial fue Juanse Laverde.

Entre risas, Valentino explicó que no suele mencionarlo porque Juanse se molesta cuando sale el tema.

Además, aseguró que durante gran parte de la competencia sintió que no era una de las personas favoritas del cantante por cosas que hizo en el pasado.

“No lo quiero nombrar porque él se raya demasiado, pero se llama Juanse. Me gusta mucho, pero él se molesta mucho cada vez que lo digo y él no me quiere mucho, pero está bien lo entiendo, tal vez hice cosas que a él no le gustaron”, dijo Valentino.