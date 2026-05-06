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Eidevin y Tebi presumieron efusivo reencuentro tras La casa de los famosos: ¿indirecta para Alejandro Estrada?

Eidevin López no dudó en alardear en redes sociales del cariñoso encuentro que tuvo con Tebi Bernal, excompañero de La casa de los famosos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Eidevin y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
El efusivo reencuentro de Tebi y Eidevin tras La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues aunque las luces fueron apagadas el pasado viernes 29 de mayo por Alejandro Estrada, los exparticipantes de esta tercera temporada continúan acaparando la atención en rede sociales.

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¿Cómo fue el reencuentro de Tebi Bernal y Eidevin López tras La casa de los famosos Colombia?

Uno de ellos fue Eidevin López, quien recientemente sorprendió en su cuenta oficial de Instagram al presumir cómo fue su reencuentro con Tebi Bernal, con quien a pesar de no tener una mala relación al interior de la casa, no fue precisamente uno de sus compañeros más cercanos, pues al ser expulsado, no salió en los mejores términos con Alejandro Estrada, participante con el que Tebi sí fortaleció una amistad al interior del reality.

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"Miren quién llegó", escribió el joven de Valledupar a través de sus historias, dejando a la vista la emoción que le produjo el poder reencontrarse con su excompañero de competencia.

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Y es que, en el video que publicó López, se observa que fue tanta su emoción, que, mientras abrazaba al antioqueño cariñosamente, también se lanzó y, jocosamente, quiso incluso darle un beso en la mejilla.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Eidevin López tras terminarse La casa de los famosos Colombia?

En las siguientes historias, Eidevin, quien fue expulsado tras protagonizar un conflicto con Alejandro, no dudó en seguir mostrando detalles de lo que fue la noche de celebración, en donde también público una historia de Bernal junto a la creadora de contenido Cara Rodríguez.

Eidevin y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Eidevin López le dio beso a Tebi Bernal tras reencuentro. Foto | Canal RCN.

Desde que culminó esta tercera temporada del programa, algunos de los exparticipantes han generado debate en redes sociales, especialmente por algunas cercanías y distancias que han surgido, situación que no ha pasado desapercibida, por ejemplo la evidente separación entre Estrada, Alexa Torrex y Bernal.

Eidevin y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Así fue el reencuentro de Tebi y Eidevin luego de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

No obstante, con el reencuentro de Tebi y Eidevin, queda demostrado que, al menos en su caso, todo lo que haya pasado al interior del formato, quedó allí y no vale la pena quedarse en el pasado.

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