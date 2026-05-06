En los últimos días, el nombre de Nataly Umaña se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana y creadora de contenido digital, sino que también, por ser la expareja de Alejandro Estrada, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, miles de internautas se sorprendieron con la reacción de Nataly al ver que Alejandro fue el ganador del reality, pues, aunque aparentemente las cosas no terminaron de la mejor manera entre ambos, se videncia que se hablan desde el amor y respeto en la actualidad.

Por este motivo, Nataly ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras el nuevo pronunciamiento que hizo la actriz mediante las redes, aunque no dijo nada de Alejandro, sus seguidores lo han asociado con respecto al tema.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaparece en sus redes tras reencuentro de Juanda Caribe con su hija

¿Cuál fue el reciente mensaje que dejó Nataly Umaña tras hablar de Alejandro Estrada?

Es clave mencionar que Nataly ha demostrado mediante sus redes que no solo es una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, ha mantenido infirmados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Esto compartió recientemente Nataky Umaña en sus redes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Nataly compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, en el que les demostró a sus seguidores que está enfrentando un nuevo momento a nivel emocional, en especial, por las respectivas terapias que realiza y, de igual modo, por ser un gran referente en cuando a la sanación que tiene a nivel personal, pues, expresó las siguientes palabras:

“Cuando uno quiere a alguien, yo creo que el mejor regalo es la sanación emocional. Miren, esta experiencia es como el Carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza. Estoy en una terapia con caballos en donde te ayudar a autorregularte”, añadió la actriz.

¿Cuál fue el mensaje que Nataly Umaña hizo público tras hablar de Alejandro Estrada?

¿Qué dijo Nataly Umaña al ver que Alejandro Estrada ganara La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace unos días, Nataly acaparó la atención mediática al compartir mediante sus redes un mensaje acerca del mensaje que le dejó a Alejandro Estrada tras ganar La casa de los famosos Colombia 2026, pues, expresó las siguientes palabras:

“Cuando las heridas sanan el respeto”, agregó Nataly.

Posteriormente, Alejandro aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Nataly, deseándole el mejor de los mensajes.