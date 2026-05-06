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Encuentran sin vida a reconocido actor de Top Gun y Jumanji tras grave incidente en su casa

El actor, recordado por participar en exitosas producciones de cine y televisión, falleció después de ser trasladado de urgencia a un hospital.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Encuentran sin vida a reconocido actor de Top Gun y Jumanji en su vivienda
Encuentran sin vida a reconocido actor de Top Gun y Jumanji en su vivienda (Foto freepik)

El mundo del cine se encuentra de luto tras conocerse la muerte del veterano actor de Hollywood James Handy, recordado por sus participaciones en producciones como Top Gun: Maverick, Jumanji y Arachnophobia.

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El intérprete, de 81 años, falleció después de ser trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un grave ataque en su residencia de Los Ángeles. La noticia ha conmocionado a colegas, seguidores y miembros de la industria cinematográfica.

¿Quién fue James Handy, actor que falleció?

James Handy fue un reconocido actor de reparto que construyó una carrera de casi cinco décadas en cine y televisión. A lo largo de los años participó en decenas de producciones, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de Hollywood para los apasionados del cine y las series.

Además de sus apariciones en Jumanji, Arachnophobia y Top Gun: Maverick, también formó parte de exitosas series como Criminal Minds, NCIS: Los Angeles y Law & Order. Su última aparición cinematográfica fue precisamente en Top Gun: Maverick, estrenada en 2022.

James Handy, reconocido actor de Top Gun y Jumanji, fue hallado sin vida en su vivienda
James Handy, reconocido actor de Top Gun y Jumanji, fue hallado sin vida en su vivienda (Foto freepik)

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¿Quién está siendo investigado por los hechos?

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes acudieron el pasado 3 de junio a una vivienda en Tarzana tras recibir una llamada al 911 relacionada con un incidente grave.

Al llegar al lugar encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la residencia con heridas provocadas por un 4rm4 blanca. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Las autoridades arrestaron a Michael Gledhill, de 44 años, quien es identificado como el hijo de la pareja sentimental del actor y residía en la misma vivienda.

De acuerdo con la versión policial, antes de la llegada de los agentes se realizó una llamada al 911 en la que una persona habría dicho: “Soy el hijo del hombre, acabo de m4t4r al hombre del pecado”. Cuando los oficiales llegaron al lugar, Gledhill se acercó y aseguró ser la persona que estaban buscando.

Por ahora, las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer qué ocurrió y determinar el motivo detrás del ataque.

Autoridades investigan la muerte de James Handy
Autoridades investigan la muerte de James Handy tras incidente con hijo de su pareja (Foto freepik)
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