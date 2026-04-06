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Falleció reconocida autora de novelas gráficas: familiares aseguran que murió de tristeza

La reconocida artista y autora falleció a los 56 años. Personas cercanas aseguran que nunca logró recuperarse de la muerte de su esposo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocida autora de novelas gráficas: familiares aseguran que murió de tristeza
Falleció reconocida autora de novelas gráficas: familiares aseguran que murió de tristeza (Foto freepik)

El mundo del arte, la literatura y el cine se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de la artista francoiraní Marjane Satrapi, reconocida mundialmente por su exitosa novela gráfica Persepolis y por su adaptación cinematográfica.

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La autora falleció a los 56 años, según informaron este jueves personas cercanas a su entorno y familiares.

La noticia ha generado una ola de mensajes de despedida por parte de lectores, artistas y figuras públicas que destacaron su legado como escritora, ilustradora, cineasta y defensora de los derechos humanos.

¿Quién fue Marjane Satrapi?

Marjane Satrapi alcanzó reconocimiento internacional gracias a Persepolis, una novela gráfica autobiográfica publicada en el año 2000 en la que relató su infancia y adolescencia en Irán durante la Revolución Islámica, así como su posterior exilio en Europa.

La obra se convirtió en un referente de la novela gráfica contemporánea y fue galardonada en el Festival Internacional del Cómic de Angulema.

Años más tarde fue llevada al cine en una adaptación animada codirigida por la propia autora, que recibió importantes reconocimientos internacionales y una nominación al Oscar.

Además de Persepolis, Satrapi desarrolló una destacada carrera como cineasta y artista visual. A lo largo de su trayectoria se convirtió en una voz influyente en temas relacionados con la libertad, los derechos de las mujeres, el exilio y la situación política de Irán.

Murió Marjane Satrapi, autora de Persépolis: allegados revelan que falleció de tristeza
Murió Marjane Satrapi, autora de Persépolis: allegados revelan que falleció de tristeza (Foto TIZIANA FABI / AFP)

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¿Cuál fue la causa de su muerte de Marjane Satrapi?

Aunque no se ha informado una causa médica oficial, familiares y allegados afirmaron que la artista falleció “de tristeza”, poco más de un año después de la muerte de su esposo, el productor, actor y guionista Mattias Ripa, a quien describieron como “el amor de su vida”.

Una amiga cercana de Satrapi aseguró que la pérdida de su esposo fue un golpe del que nunca logró recuperarse completamente.

Según su testimonio, la autora repetía con frecuencia que “había dejado de luchar” y que quería reunirse con él.

Pese a su delicado estado emocional, quienes la conocieron destacan que mantuvo hasta el final su interés por la situación de Irán y su compromiso con las causas sociales y los derechos humanos, temas que marcaron gran parte de su obra y legado.

Marjane Satrapi murió tras no superar la muerte de su esposo, aseguran personas cercanas
Marjane Satrapi murió tras no superar la muerte de su esposo, aseguran personas cercanas (Foto MIGUEL RIOPA / AFP)
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