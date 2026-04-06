Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Tebi Bernal al enterarse de lo que dijo Yaya Muñoz sobre él: “Ella no es mi ex”

Tebi Bernal respondió a los comentarios de Yaya Muñoz y aclaró el vínculo que tuvieron en el pasado.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi Bernal habló sobre Yaya Muñoz y aclaró la relación que tuvieron
Tebi Bernal reaccionó a los comentarios de Yaya Muñoz en una entrevista. (Fotos: Canal RCN)

Tebi Bernal sorprendió al referirse a las declaraciones que ha dado Yaya Muñoz sobre la relación que sostuvo con él antes de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre las declaraciones de Yaya Muñoz?

Tras salir de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal ha estado concediendo varias entrevistas en las que ha hablado no solo de su experiencia dentro del reality, sino también de aspectos de su vida personal que por estos días han estado en medio de la conversación.

Luego de la cercanía que tuvo Tebi con Alexa Torrex dentro de la convivencia, surgieron diferentes reacciones tanto dentro como fuera del programa.

Artículos relacionados

Una de las personas que se ha referido al tema en varias ocasiones ha sido Yaya Muñoz, quien ha compartido varias opiniones relacionadas con Tebi.

Tebi Bernal habló sobre Yaya Muñoz y aclaró la relación que tuvieron
Tebi Bernal reaccionó a los comentarios de Yaya Muñoz en una entrevista. (Foto: Canal RCN)

Según se conoce, las cosas entre ellos no habrían terminado de la mejor manera, por lo que Yaya ha enviado fuertes mensajes tras todo lo que pasó con Tebi en La casa de los famosos.

En una entrevista para Mix, Tebi Bernal habló sobre algunos de los rumores que han circulado, entre ellos comentarios relacionados con una supuesta deuda en casinos y también sobre algunas exparejas que presuntamente habría tenido.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal cuando mencionaron a Yaya Muñoz?

Uno de los locutores comentó que una de sus exparejas se había pronunciado sobre él. Ante esto, Tebi preguntó de quién se trataba y el locutor respondió que era Yaya Muñoz.

Artículos relacionados

La respuesta del creador de contenido fue inmediata. “No tengo ni idea de eso”, haciendo referencia a lo que habría dijo, pero luego tajante respondió “ella no es mi ex”.

Según explicó Tebi, entre ellos sí existió una relación en el pasado, pero aseguró que ocurrió hace mucho tiempo y que nunca llegaron a tener un noviazgo formal.

Tebi Bernal habló sobre Yaya Muñoz y aclaró la relación que tuvieron
Tebi Bernal reaccionó a los comentarios de Yaya Muñoz en una entrevista. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, los locutores le comentaron algunas de las declaraciones que Yaya había hecho sobre él, entre ellas comentarios relacionados con un matrimonio que según Tebi había dañado y que supuestamente Tebi había llorado por Yaya.

Mientras escuchaba la información, Tebi solo escuchó. Sin embargo, después de conocer los detalles y al enterarse de que supuestamente Yaya estaría escuchando la entrevista en vivo, reaccionó con una sola palabra: “Next”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe se pronunció tras ver a su hija Victoria luego de varios meses: ¿estuvo Sheila presente? Juanda Caribe

Juanda Caribe se pronunció tras ver a su hija Victoria luego de varios meses: ¿estuvo Sheila presente?

Juanda Caribe sacó a la luz un nuevo video junto a su hija Victoria y curioso detalle genera opiniones sobre si Sheila estuvo presente.

Mariana Zapata mostró el costoso regalo que recibió, al parecer de Juanda Caribe Mariana Zapata

Mariana Zapata presumió el lujoso detalle que recibió, ¿fue Juanda Caribe?

Mariana Zapata mostró en redes el costoso regalo que recibió y seguidores lo relacionaron de una con Juanda Caribe

La Liendra pidió ser el padrino del supuesto hijo de Altafulla Altafulla

La Liendra sorprendió al postularse como padrino del hijo de Altafulla: ¿qué dijo el barranquillero?

La Liendra hizo inesperada propuesta sobre el futuro hijo de Altafulla y recibió curiosa respuesta en redes sociales.

Lo más superlike

Alejandro Estrada y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia Alejandro Estrada

Alejandro Estrada habló de su distancia con Alexa Torrex tras ganar La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada se pronunció sobre haberse alejado de Alexa Torrex luego de La casa de los famosos Colombia.

Influencer falleció tras someterse a un procedimiento estético: autoridades investigan el caso Viral

Influencer falleció tras someterse a un procedimiento estético | VIDEO

Ella será la encargada de abrir el esperado concierto de Nicky Jam Nicky Jam

Nicky Jam ya tiene telonera para su histórico concierto en Bogotá: ¿quién es?

Sueroterapia: qué es y para qué sirve el tratamiento intravenoso que recibió Greeicy Salud

¿Qué es la sueroterapia y para qué sirve? El tratamiento que recibió Greeicy y despertó curiosidad

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”