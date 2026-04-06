Así reaccionó Tebi Bernal al enterarse de lo que dijo Yaya Muñoz sobre él: “Ella no es mi ex”

Tebi Bernal sorprendió al referirse a las declaraciones que ha dado Yaya Muñoz sobre la relación que sostuvo con él antes de su participación en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre las declaraciones de Yaya Muñoz?

Tras salir de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal ha estado concediendo varias entrevistas en las que ha hablado no solo de su experiencia dentro del reality, sino también de aspectos de su vida personal que por estos días han estado en medio de la conversación.

Luego de la cercanía que tuvo Tebi con Alexa Torrex dentro de la convivencia, surgieron diferentes reacciones tanto dentro como fuera del programa.

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Una de las personas que se ha referido al tema en varias ocasiones ha sido Yaya Muñoz, quien ha compartido varias opiniones relacionadas con Tebi.

Tebi Bernal reaccionó a los comentarios de Yaya Muñoz en una entrevista. (Foto: Canal RCN)

Según se conoce, las cosas entre ellos no habrían terminado de la mejor manera, por lo que Yaya ha enviado fuertes mensajes tras todo lo que pasó con Tebi en La casa de los famosos.

En una entrevista para Mix, Tebi Bernal habló sobre algunos de los rumores que han circulado, entre ellos comentarios relacionados con una supuesta deuda en casinos y también sobre algunas exparejas que presuntamente habría tenido.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal cuando mencionaron a Yaya Muñoz?

Uno de los locutores comentó que una de sus exparejas se había pronunciado sobre él. Ante esto, Tebi preguntó de quién se trataba y el locutor respondió que era Yaya Muñoz.

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La respuesta del creador de contenido fue inmediata. “No tengo ni idea de eso”, haciendo referencia a lo que habría dijo, pero luego tajante respondió “ella no es mi ex”.

Según explicó Tebi, entre ellos sí existió una relación en el pasado, pero aseguró que ocurrió hace mucho tiempo y que nunca llegaron a tener un noviazgo formal.

Tebi Bernal reaccionó a los comentarios de Yaya Muñoz en una entrevista. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, los locutores le comentaron algunas de las declaraciones que Yaya había hecho sobre él, entre ellas comentarios relacionados con un matrimonio que según Tebi había dañado y que supuestamente Tebi había llorado por Yaya.

Mientras escuchaba la información, Tebi solo escuchó. Sin embargo, después de conocer los detalles y al enterarse de que supuestamente Yaya estaría escuchando la entrevista en vivo, reaccionó con una sola palabra: “Next”.