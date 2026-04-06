Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tebi Bernal reaccionó y tomó drástica decisión relacionada con Alejandro Estrada: ¿cuál fue?

Una decisión de Tebi Bernal respecto a Alejandro Estrada generó especulaciones sobre la relación que tendrían actualmente los exparticipantes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi Bernal dejó de seguir en redes a Alejandro Estrada.
La decisión que tomó Tebi Bernal con su relación de amistad con Alejandro Estrada. (Fotos: Canal RCN)

Tebi Bernal y Alejandro Estrada han estado en medio de la conversación tras la final de La casa de los famosos Colombia. Y ahora una situación relacionada con las redes sociales de ambos ha llamado la atención.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada tras la final de La casa de los famosos?

Durante la convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal y Alejandro Estrada mantuvieron una cercana amistad.

Sin embargo, la situación habría cambiado durante la recta final de la competencia, cuando se presentaron algunos inconvenientes relacionados con el regreso de Alexa Torrex como jefa de campaña de Alejandro y no de Tebi.

Artículos relacionados

Tras la gran final, en la que Alejandro Estrada se coronó como ganador de la temporada, continuaron surgiendo comentarios y especulaciones sobre la relación entre varios de los participantes.

Tebi Bernal dejó de seguir en redes a Alejandro Estrada.
La decisión que tomó Tebi Bernal con su relación de amistad con Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Uno de los hechos que más llamó la atención fue cuando Alexa Torrex decidió despedirse públicamente de los especialista y posteriormente dejó de seguir en redes sociales a Tebi y a Alejandro.

A pesar de esto, tanto Alexa como Tebi volvieron a aparecer juntos en algunos videos que fueron compartidos por la misma creadora de contenido.

¿Por qué se habla de un posible distanciamiento entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada?

En el caso de Alejandro Estrada, no se les había vuelto a ver compartiendo espacios de manera pública.

Artículos relacionados

Recientemente, durante la celebración del cumpleaños de Beba, varios seguidores notaron que estuvo Alejandro Estrada, pero no Alexa Torrex.

Ahora, lo que ha llamado la atención es que, al parecer, Tebi Bernal habría dejado de seguir a Alejandro Estrada en sus redes sociales, causando rumores sobre su amistad.

Tebi Bernal dejó de seguir en redes a Alejandro Estrada.
La decisión que tomó Tebi Bernal con su relación de amistad con Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Muchas de esas especulaciones se encuentran relacionadas con los supuestos acuerdos que habían tenido sobre la repartición del dinero del premio. Aunque Tebi Bernal no se ha pronunciado directamente, sí ha bromeado con el tema.

Por su parte, Alexa Torrex también habría mostrado inconformidad por algunas decisiones o comentarios relacionados con personas del grupo de trabajo de Alejandro Estrada.

Lo cierto es que se desconoce si la buena relación que sostuvieron los tres en medio de la competencia podría darse también fuera del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Dónde ver Pa' Quererte de Canal RCN? Encuentra aquí toda la información Producciones RCN

¿Dónde ver Pa' Quererte? La novela del Canal RCN volvió y ahora tiene una microserie que pocos conocen

La historia de Mauricio Reina regresó a la pantalla del Canal RCN y ahora cuenta con contenido adicional digital.

Tebi Bernal habló sobre Yaya Muñoz y aclaró la relación que tuvieron Influencers

Así reaccionó Tebi Bernal al enterarse de lo que dijo Yaya Muñoz sobre él: “Ella no es mi ex”

Tebi Bernal respondió a los comentarios de Yaya Muñoz y aclaró el vínculo que tuvieron en el pasado.

Juanda Caribe se pronunció tras ver a su hija Victoria luego de varios meses: ¿estuvo Sheila presente? Juanda Caribe

Juanda Caribe se pronunció tras ver a su hija Victoria luego de varios meses: ¿estuvo Sheila presente?

Juanda Caribe sacó a la luz un nuevo video junto a su hija Victoria y curioso detalle genera opiniones sobre si Sheila estuvo presente.

Lo más superlike

Valentino y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia Valentino Lázaro

Valentino se reencontró con Johanna Fadul y protagonizaron amoroso video

Valentino Lázaro y Johanna Fadul hicieron curiosa grabación tras reencontrarse luego de La casa de los famosos Colombia.

¿Morir de tristeza es real? La explicación científica detrás de esta creencia Salud

¿Se puede morir de tristeza?: así puede afectar el duelo a la salud

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha? Viral

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha?

Paola Jara y Jessi Uribe Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe derritieron de ternura al mostrar lo grande que está su hija

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”