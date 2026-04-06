Tebi Bernal reaccionó y tomó drástica decisión relacionada con Alejandro Estrada: ¿cuál fue?

Tebi Bernal y Alejandro Estrada han estado en medio de la conversación tras la final de La casa de los famosos Colombia. Y ahora una situación relacionada con las redes sociales de ambos ha llamado la atención.

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¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada tras la final de La casa de los famosos?

Durante la convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal y Alejandro Estrada mantuvieron una cercana amistad.

Sin embargo, la situación habría cambiado durante la recta final de la competencia, cuando se presentaron algunos inconvenientes relacionados con el regreso de Alexa Torrex como jefa de campaña de Alejandro y no de Tebi.

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Tras la gran final, en la que Alejandro Estrada se coronó como ganador de la temporada, continuaron surgiendo comentarios y especulaciones sobre la relación entre varios de los participantes.

La decisión que tomó Tebi Bernal con su relación de amistad con Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Uno de los hechos que más llamó la atención fue cuando Alexa Torrex decidió despedirse públicamente de los especialista y posteriormente dejó de seguir en redes sociales a Tebi y a Alejandro.

A pesar de esto, tanto Alexa como Tebi volvieron a aparecer juntos en algunos videos que fueron compartidos por la misma creadora de contenido.

¿Por qué se habla de un posible distanciamiento entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada?

En el caso de Alejandro Estrada, no se les había vuelto a ver compartiendo espacios de manera pública.

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Recientemente, durante la celebración del cumpleaños de Beba, varios seguidores notaron que estuvo Alejandro Estrada, pero no Alexa Torrex.

Ahora, lo que ha llamado la atención es que, al parecer, Tebi Bernal habría dejado de seguir a Alejandro Estrada en sus redes sociales, causando rumores sobre su amistad.

La decisión que tomó Tebi Bernal con su relación de amistad con Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Muchas de esas especulaciones se encuentran relacionadas con los supuestos acuerdos que habían tenido sobre la repartición del dinero del premio. Aunque Tebi Bernal no se ha pronunciado directamente, sí ha bromeado con el tema.

Por su parte, Alexa Torrex también habría mostrado inconformidad por algunas decisiones o comentarios relacionados con personas del grupo de trabajo de Alejandro Estrada.

Lo cierto es que se desconoce si la buena relación que sostuvieron los tres en medio de la competencia podría darse también fuera del programa.