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Paola Jara y Jessi Uribe derritieron de ternura al mostrar lo grande que está su hija

Hija de Paola Jara y Jessi Uribe acaparó todas las miradas en redes sociales por lo mucho que ha crecido.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe derriten de ternura con su bebé/AFP: Frazer Harrison

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe derritieron de ternura en redes sociales luego de compartir una fotografía de su hija Emilia, quien nació el pasado mes de noviembre.

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¿Quién es la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Los famosos compartieron una fotografía de la pequeña en sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores.

En la instantánea mostraron a la bebé luciendo un look muy especial y bastante vaquero.

paola jara y jessi uribe presumen a su bebe

En la imagen se ve a la bebé sentada en el suelo con su outfit característico de la música popular y luciendo un sombrero con la inicial de su nombre y con el que ocultó su rostro.

Recordemos que, los artistas no han querido revelar la identidad de su bebé, según destacaron desde el embarazo por privacidad de la niña tras la cantidad de comentarios negativos que a veces suelen recibir al respecto.

Detallaron que saben que, en algún momento su rostro se dará a conocer, pues será inevitable, pero entre más tiempo puedan mantenerla alejada de la opinión pública lo harán.

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¿Qué invitación hicieron Paola Jara y Jessi Uribe a sus fanáticos?

Los cantantes aprovecharon la fotografía de la niña para invitar a sus millones de fanáticos a una transmisión en vivo que realizarán en sus redes sociales, donde interpretarán varias de sus canciones como preámbulo al concierto que tendrá juntos en los próximos meses en el Movistar Arena en Bogotá; además de sus otros shows.

"Mi mamá y mi papá les van a dar serenata. 🤭🫶🏻 No se la pierdan! Armen su plan en casa 🏡🥃🍷Yo ya tengo mi pinta", escribieron en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de elogios por su bebé y destacaron lo grande que está, pues hace un buen tiempo no la veían en redes sociales.

paola jara muestra orgullosa a su bebe

Señalaron lo mucho que ha crecido y que les gustaría conocer su rostro y descubrir a quién se parece más, si a Paola Jara o a Jessi Uribe.

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Por ahora, los famosos siguen entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales y trabajando en sus próximas presentaciones.

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