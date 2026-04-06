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Tebi rompió el silencio sobre la decisión de Alejandro de no repartir el premio de La casa de los famosos

Tebi Bernal reaccionó al saber que Alejandro Estrada no quiso compartir el premio de La casa de los famosos Colombia como habían acordado.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal habló sobre Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El modelo Tebi Bernal se pronunció sobre la polémica decisión que tomó el actor Alejandro Estrada de no repartir el dinero que se ganó en La casa de los famosos Colombia luego de haber hecho dicho trato en la final del reality.

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¿Por qué Alejandro Estrada no repartirá el dinero con Tebi Bernal tras ganar La casa de los famosos Colombia?

El ganador de la tercera temporada del reality detalló en varias entrevistas en medio de su gira de medios que había decidido no compartir el dinero luego de haber realizado algunas reuniones con su equipo de trabajo y darse cuenta que por respeto a su trabajo y al apoyo de sus fanáticos lo mejor que podía hacer era no repartir el premio ni con Tebi Bernal ni con Alexa Torrex como lo habían acordado en el juego.

tebi bernal habla sobre alejandro estrada

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal tras saber que Alejandro Estrada no le dará dinero de La casa de los famosos Colombia?

El paisa, que también ha estado en gira de medios tras su salida de La casa de los famosos Colombia, fue interrogado al respecto y señaló que dicho trato se hizo para estar más tranquilos en la final, pero que respetaba la decisión del actor, pues entendió que sus equipos de trabajo no se llevaban bien.

"Cuando salimos nos dimos cuenta de rivalidades del equipo de trabajo del uno y del otro (...) no tocamos temas de dinero y dijo abiertamente que no iba a dar un peso, pues todo bien, yo a él nunca le pedí plata y gracias a Dios salí y tengo un montón de contratos, entonces yo no tengo lío en realidad con eso", expresó.

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Asimismo, indicó que considera que su amistad que construyeron en la competencia vale más que el dinero.

Tebi Bernal habla del dinero que acordó con Alejandro Estrada

"Es necesario, pero no indispensable para vivir y menos para algo tan bonito que se generó", agregó.

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Por ahora, los famosos están distanciados, pues el actor señaló que necesitaba tomarse su tiempo de entender todo lo que pasó y decidió alejarse del paisa y de la influenciadora Alexa Torrex, quien tras su decisión lo dejó de seguir en redes sociales.

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