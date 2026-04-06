Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exnovio de Carmen Villalobos reaccionó a declaraciones de la actriz tras su ruptura

Frederik Oldenburg reaccionó luego de que Carmen Villalobos hablara sobre su ruptura.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos
Frederik Oldenburg se pronunció sobre Carmen Villalobos /AFP: Giorgio VIERA

El presentador Frederik Oldenburg reaccionó a las declaraciones de la actriz Carmen Villalobos sobre su separación luego de tres años de noviazgo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre su ruptura con Frederik Oldenburg?

La barranquillera cedió una entrevista 'Al Rojo Vivo' de Telemundo donde habló por primera vez de su ruptura con el venezolano, en donde destacó que está muy tranquila y dio detalles de cómo tomaron caminos diferentes.

carmen villalobos hablo de su ruptura con frederik Oldenburg

"Cuando la otra parte te dice yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, no siento tristeza, no me importa, no soy apegado al amor y las relaciones tú quedas como plop y la gente me conoce, lo que ve es lo que soy, trato de ser muy coherente con lo que pienso, digo y hago", dijo.

Señaló que, pese a ello sigue creyendo en el amor, pues además ama estar en pareja, debido a que considera que es lo más bonito que existe y que jamás se va a cerrar a la opción de amar.

De igual manera, indicó que sigue soltera y está buscando una persona que sea responsable afectivamente, que tenga independencia económica, que tenga muy claro que quiere para su futuro y que baile delicioso.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre su ruptura con Carmen Villalobos?

El presentador fue cuestionado sobre las declaraciones de la colombiana sobre su separación, a lo que él señaló que respeta completamente lo que ella piensa.

exnovio de carmen villalobos habla sobre su ruptura

"Es una opinión personal que está expresando. Cuando dos personas se separan se pierde rápidamente el contacto porque cada quien toma su espacio y no se puede saber qué está pensando o sintiendo el otro por más que lo quieras adivinar, yo me quedo con que es una opinión de ella", dijo.

Resaltó que si le dolió su ruptura y que tiene los mejores recuerdos de su noviazgo, los cuales hacen y seguirán haciendo parte de su vida.

"Siento profundo respeto, admiración, el mismo cariño porque existió una relación de tres años con recuerdos maravillosos, pero ya han pasado casi ocho meses y he ido superando eso", agregó.

Artículos relacionados

Concluyó destacando que le desea lo mejor en su camino y que a seguirá admirando y teniéndole cariño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia Valentino Lázaro

Valentino se reencontró con Johanna Fadul y protagonizaron amoroso video

Valentino Lázaro y Johanna Fadul hicieron curiosa grabación tras reencontrarse luego de La casa de los famosos Colombia.

El objeto inédito de Martín Elías que Dayana Jaimes aún guarda sorprendió a todos Dayana Jaimes

Dayana Jaimes reveló objeto inédito de Martín Elías que aún conserva

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, reveló que conserva un objeto inédito del difunto artista vallenato.

Este fue el millonario robo el cual atravesaron Eidevin y Yuli Ruíz en Guatapé: ¿qué les ocurrió? La casa de los famosos

Este fue el millonario robo el cual atravesaron Eidevin y Yuli Ruíz en Guatapé: ¿qué les ocurrió?

Yuli Ruíz y Eidevin López confesaron la millonaria cifra del desafortunado robo que tuvieron en Guatapé, Antioquia.

Lo más superlike

¿Dónde ver Pa' Quererte de Canal RCN? Encuentra aquí toda la información Producciones RCN

¿Dónde ver Pa' Quererte? La novela del Canal RCN volvió y ahora tiene una microserie que pocos conocen

La historia de Mauricio Reina regresó a la pantalla del Canal RCN y ahora cuenta con contenido adicional digital.

¿Morir de tristeza es real? La explicación científica detrás de esta creencia Salud

¿Se puede morir de tristeza?: así puede afectar el duelo a la salud

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha? Viral

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha?

Paola Jara y Jessi Uribe Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe derritieron de ternura al mostrar lo grande que está su hija

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”