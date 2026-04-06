Exnovio de Carmen Villalobos reaccionó a declaraciones de la actriz tras su ruptura

El presentador Frederik Oldenburg reaccionó a las declaraciones de la actriz Carmen Villalobos sobre su separación luego de tres años de noviazgo.

Artículos relacionados Altafulla Hija de Karina García reapareció en redes luego de que Altafulla anunciara que será padre

¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre su ruptura con Frederik Oldenburg?

La barranquillera cedió una entrevista 'Al Rojo Vivo' de Telemundo donde habló por primera vez de su ruptura con el venezolano, en donde destacó que está muy tranquila y dio detalles de cómo tomaron caminos diferentes.

"Cuando la otra parte te dice yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, no siento tristeza, no me importa, no soy apegado al amor y las relaciones tú quedas como plop y la gente me conoce, lo que ve es lo que soy, trato de ser muy coherente con lo que pienso, digo y hago", dijo.

Señaló que, pese a ello sigue creyendo en el amor, pues además ama estar en pareja, debido a que considera que es lo más bonito que existe y que jamás se va a cerrar a la opción de amar.

De igual manera, indicó que sigue soltera y está buscando una persona que sea responsable afectivamente, que tenga independencia económica, que tenga muy claro que quiere para su futuro y que baile delicioso.

Artículos relacionados Karina García Karina García rompió el silencio tras el anuncio de que Altafulla sería papá: así reaccionó

¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre su ruptura con Carmen Villalobos?

El presentador fue cuestionado sobre las declaraciones de la colombiana sobre su separación, a lo que él señaló que respeta completamente lo que ella piensa.

"Es una opinión personal que está expresando. Cuando dos personas se separan se pierde rápidamente el contacto porque cada quien toma su espacio y no se puede saber qué está pensando o sintiendo el otro por más que lo quieras adivinar, yo me quedo con que es una opinión de ella", dijo.

Resaltó que si le dolió su ruptura y que tiene los mejores recuerdos de su noviazgo, los cuales hacen y seguirán haciendo parte de su vida.

"Siento profundo respeto, admiración, el mismo cariño porque existió una relación de tres años con recuerdos maravillosos, pero ya han pasado casi ocho meses y he ido superando eso", agregó.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Le preguntan a Dominica Duque sobre Alejandro Estrada y así respondió

Concluyó destacando que le desea lo mejor en su camino y que a seguirá admirando y teniéndole cariño.