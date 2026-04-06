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¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha?

Habrá un importante cambio en las fechas del calendario, se agregó un nuevo día festivo en Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha?
¿Cuándo será la nueva fecha festiva? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios a través de las distintas plataformas digitales tras un importante cambio que habrá en las fechas del calendario en Colombia durante este 2026.

Además, surgirán importantes cambios en el país, pues, habrá una nueva fecha festiva en el país en homenaje a una festividad que se celebrará el próximo 9 de julio. Sin embargo, el descanso no se tomará exactamente este día.

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¿Cuál será el cambio que surgirá en el calendario en Colombia por una nueva fecha festiva?

Varios internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales tras un importante cambio que ocurrirá en las fechas del calendario.

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha?
Este será el nuevo festivo que habrá en Colombia. | Foto: Freepik

Por esta razón, el Gobierno Nacional compartió a través de la Ley 2578 2026, una nueva norma en la que se le dará un importante reconocimiento al municipio de Chiquinquirá, Boyacá, en el que se le hará un especial homenaje al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Con base en esto, se velará por el gran significado tanto en lo cultural como en lo religioso a esta fecha a Chiquinquirá, no solo por importantes participaciones históricas, sino que también, por la nueva ley que tendrá este municipio al tener una fecha festiva por el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

¿En qué fecha será el nuevo festivo en Colombia?

Según la ley establecida por parte del Gobierno Nacional, se evidencia que el 9 de julio de cada año, será una fecha festiva por el Día de la Virgen de Chiquinquirá.

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha?
En el mes de julio habrá una nueva fecha festiva.| Foto: Freepik

Sin embargo, como en el presente año 2026, la fecha del 9 de julio no coincide con un festivo, el día festivo será trasladado para el próximo lunes 13 de julio, siendo un día declarado como festivo en el país. Así también, compartimos un comunicado compartido tras la ley decretada por el Gobierno, según lo mostró la FM.

En medio de esta noticia, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales por la nueva festividad que ocurrirá en Colombia el próximo 13 de julio.

En medio de esta noticia, los colombianos han compartido todo tipo de reacciones a través de las redes sociales por la nueva fecha festiva en homenaje al Día de la Virgen de Chiquinquirá.

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