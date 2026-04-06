El mundo las redes sociales se han vestido de luto tras confirmarse el doloroso momento por el que ha estado atravesando un reconocido futbolista, quien compartió una dolorosa fotografía junto a su madre acerca del complicado momento por el que atravesó, en especial, por confirmar su fallecimiento.

La noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas a causa del difícil momento por el que enfrentó la madre del futbolista, pues, se evidencia en su reciente publicación que la mujer atravesó por una complicada enfermedad.

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¿Quién es el reconocido futbolista que se viste de luto tras confirmar el doloroso fallecimiento de su madre?

El nombre del futbolista Santiago Gaitán se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista argentino y demostrar su gran habilidad en el campo del deporte, también, hizo una desgarradora publicación acerca del fallecimiento de su madre.

Así anunció Santiago Gaitán el fallecimiento de su madre. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de Santiago en la que cuenta con más de ocho mil seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

La luchaste hasta lo último, te voy a extrañar mucho mi guerrera. Gracias por enseñarme a como caminar en la vida y por siempre decirme: “trata de ser una buena persona, hijo”. Besos donde quieras que estes, expresó Santiago Gaitán en la descripción de la publicación.

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¿Cuál fue la causa del fallecimiento de la madre del reconocido futbolista Santiago Gaitán?

En medio del doloroso momento por el que está atravesando el futbolista argentino, se evidencia en la publicación que su madre enfrentó una crítica situación, en especial, por los dolorosos sucesos por los que ha estado enfrentando.

¿Cuál fotografía compartió Santiago Gaiitán junto a su madre? | Foto: Freepik

Aunque por el momento Santiago no ha confirmado con exactitud cuál fue la causa del fallecimiento de su madre, se evidencia en medio de las fotografías que compartió junto a ella, que la acompañó hasta su último momento, pues, enfrentó una complicada enfermedad, la cual le ocasionó graves repercusiones.

Así también, muchos internautas le han enviado sentidos mensajes de apoyo al futbolista por el complicado momento por el que ha estado enfrentando tras el fallecimiento de su madre.