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Sheila Gándara compartió doloroso video en sus redes tras el encuentro de Juanda con su hija: ¿cuál?

En medio del reencuentro de Juanda Caribe con su hija Victoria, Sheila compartió doloroso video que desata opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sheila Gándara compartió doloroso video en sus redes tras el encuentro de Juanda con su hija: ¿cuál?
¿Qué video compartió Sheila Gándara mediante sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Sheila Gándara se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido, sino que también, todos los detalles que ha compartido mediante sus redes.

Así también, uno de los factores que más ha acaparado la atención mediática fue el distanciamiento que tuvo con Juanda Caribe, quien es el padre de su hija y generó una gran variedad de opiniones por el shippeo que tuvo con Mariana Zapata y otras polémicas en las que estuvo envuelto.

Desde que se acabó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, los internautas se han sorprendido al ver que Juanda Caribe se reencontró con su hija Victoria y su familia en Barranquilla, pero se mantuvo alejado de Sheila Gándara, según se evidencia en las redes sociales.

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¿Cuál fue la reciente indirecta que compartió Sheila Gándara tras el regreso de Juanda Caribe en Barranquilla?

Es clave mencionar que Sheila Gándara se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital quien ha generado una ola de opiniones en las distintas plataformas digitales desde que dejó de seguir a Juanda Caribe de sus redes sociales.

Sheila Gándara compartió doloroso video en sus redes tras el encuentro de Juanda con su hija: ¿cuál?
Sheila Gándara compartió este video en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Sheila ha mantenido bajo la expectativa a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por demostrar que está cerrando muchos ciclos en estos momentos de su vida desde que mostró un notorio distanciamiento de Juanda Caribe.

En medio de esta situación, Sheila compartió recientemente a través de su cuenta oficial de TikTok en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, en la que hizo un compartido, pues, expresó las siguientes palabras:

Sheila Gándara compartió doloroso video en sus redes tras el encuentro de Juanda con su hija: ¿cuál?
Así fue el reencuentro de Juanda Caribe con su hija Victoria. | Foto: Canal RCN

“Probablemente esas heridas del corazón no puedan curarse. Sin embargo, no podemos quedarnos sentados admirando las cicatrices para siempre”, dice el video que compartió Sheila Gándara en su cuenta oficial de TikTok.

¿Cómo fue el reencuentro de Juanda Caribe con su hija Victoria?

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Es clave mencionar que Juanda Caribe ha generado una gran variedad de opiniones a través de sus redes sociales tras el emotivo reencuentro que tuvo con su hija Victoria.

Aunque en el video Sheila no hizo ningún pronunciamiento al respecto, sus seguidores se han mantenido bajo la expectativa acerca de lo que ocurrirá con su situación sentimental.

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