Sheila Gándara publicó presunta indirecta durante el reencuentro de Juanda Caribe con su hija

Una publicación de Sheila Gándara llamó la atención de usuarios en redes sociales durante el reencuentro de Juanda Caribe con su hija. Aunque la creadora de contenido no mencionó nombres ni confirmó que el mensaje estuviera dirigido a alguien en particular, varios internautas interpretaron las imágenes como una presunta indirecta relacionada con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue la presunta indirecta de Sheila Gándara a Juanda Caribe?

El pasado miércoles 3 de junio Juanda Caribe, expareja de Sheila Gándara y padre de su hija, se reencontró con la menor tras cuatro meses lejos de ella. Sin embargo, la joven influenciadora no habría estado presente en el encuentro, pues no hay registros que lo comprueben.

La inesperada foto de Sheila Gándara que se volvió viral en plena controversia. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, en medio de este emotivo momento para el finalista de La casa de los famosos Colombia, Sheila se mantuvo activa en sus redes sociales en donde compartió una serie de videos en donde se mostró bailando, cantando y presumiendo su nueva figura.

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Sin embargo, en su más reciente publicación un detalle generó reacciones en redes sociales, pues muchos internautas aseguraron que la creadora de contenido habría enviado una indirecta a su expareja.

El video en cuestión mostraba a Sheila bailando al ritmo de ‘Dutty Love’, canción de Don Omar y Natti Natasha, pero el lugar en el que lo hizo se alcanza a ver claramente un aire acondicionado, este detalle generó toda una conversación en redes, pues muchos aseguraron que la joven estaba presumiéndolo para generar una reacción en el creador de contenido.

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¿Por qué un aire acondicionado generó debate alrededor de Sheila Gándara y Juanda Caribe?

Vale la pena recordar que la razón por la que internautas tomaron el reciente video de Sheila bailando con el aire acondicionado de fondo como una indirecta se debe a que cuando ella decidió dar por terminada su relación con el barranquillero, no solo se mudó de la casa que compartían juntos sino que además se llevó el aire acondicionado para su nuevo hogar.

Por tal razón comentarios como “Juanda viendo que sube un video mostrando el aire”, “El aire de la discordia”, “la doble intención, el aire”, “Con estos calorones hasta yo me fuese llevado el aire”, “Mi linda, ¿ese es el aire acondicionado?”, fueron algunos de los que destacaron.