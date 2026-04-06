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Juanda Caribe se pronunció tras ver a su hija Victoria luego de varios meses: ¿estuvo Sheila presente?

Juanda Caribe sacó a la luz un nuevo video junto a su hija Victoria y curioso detalle genera opiniones sobre si Sheila estuvo presente.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juanda Caribe se pronunció tras ver a su hija Victoria luego de varios meses: ¿estuvo Sheila presente?
¿Cómo fue el reencuentro de Juanda Caribe y Sheila Gándara? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Juanda Caribe ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser uno de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, sino que también, por todos los detalles que demostró a lo largo de la competencia.

Por su parte, Juanda Caribe ha sido centro de atención mediática por su regreso a Barranquilla, en donde no solo se reencontró con sus seguidores y allegados, sino que también, compartió todos los detalles que sintió tras ver a su hija Victoria.

Así también, muchos internautas se han mantenido bajo la expectativa de la reacción de Sheila Gándara, la madre de Victoria, hija de Juanda Caribe, quien se ha mantenido distanciada por todos los rumores presentador por parte de él, no solo en el reality, sino también, por parte de otra mujer.

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¿Cuál fue la nueva fotografía que Juanda Caribe compartió junto a su hija Victoria en medo de su reencuentro?

Es clave mencionar que Juanda Caribe se ha destacado por mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por sumar más de tres millones de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, Juanda compartió recientemente a través de sus redes sociales un nuevo video junto a su hija Victoria, expresando la felicidad que sintió al reencontrarse junto a ella después de cinco meses al ser finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Juanda Caribe se pronunció tras ver a su hija Victoria luego de varios meses: ¿estuvo Sheila presente?
Así fue el reencuentro de Juanda Caribe con su hija. | Foto: Canal RCN

En la reciente publicación que compartió Juanda a través de sus redes, se evidencia que sintió gran felicidad al ver a su pequeña hija Victoria tras cinco meses sin verla, pues, expresó las siguientes palabras:

“Gracias por recibirme con el mismo amor después de los cinco meses. ¿Si valió la pena? Créame que sí, toda experiencia de un humano lo vuelve más sabio, por corregir mucho, pero con la conciencia tranquila de que sigo trabajando cada día en mi mejor versión”, expresó Juanda Caribe en la descripción de la publicación.

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¿Sheila Gándara reaccionó a la reciente publicación que compartió Juanda Caribe junto a su hija Victoria?

En medio del regreso de Juanda Caribe a Barranquilla, una gran variedad de internautas se ha preguntado acerca de lo que ha podido ocurrir entre Juanda Caribe y Sheila Gándara.

Juanda Caribe se pronunció tras ver a su hija Victoria luego de varios meses: ¿estuvo Sheila presente?
Juanda Caribe, finalista de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Con base en esta situación, Sheila Gándara ha expresado un notorio distanciamiento del creador de contenido digital, pues, está enfocada en otros aspectos de su vida.

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