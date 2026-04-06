Mariana Zapata presumió el lujoso detalle que recibió, ¿fue Juanda Caribe?

Mariana Zapatacompartió con sus millones de seguidores un regalo que recibió recientemente y que no tardó en generar comentarios en redes sociales sobre su cercanía con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el costoso regalo que recibió Mariana Zapata y mostró en redes?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró algunos detalles del obsequio a través de uno de sus canales de comunicación con seguidores, donde reveló tanto la presentación como el mensaje que lo acompañaba.

A través de un grupo de difusión, Mariana Zapata compartió un video en el que se observa una caja decorada con un gran moño rosado y una tarjeta con una dedicatoria.

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“En la vida irreal te quise, en esta vida te adoro. Gracias por siempre estar, por creer en mí, por quererme, por cuidarme, y por nunca abandonarme”, decía parte del mensaje.

Mariana Zapata recibió especial detalle y seguidores creen que fue de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

La tarjeta también incluía la frase “Te quiero peladita” y dos corazones azules, detalle que llamó la atención de algunos seguidores.

Al abrir el regalo, Mariana mostró que se trataba de un perfume que, según varios usuarios, sería uno de sus favoritos de la exparticipante.

¿Por qué relacionaron el regalo de Mariana Zapata con Juanda Caribe?

Aunque en el video no se identifica quién envió el obsequio, varios usuarios comenzaron a especular sobre la persona que podría estar detrás del detalle.

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Las reacciones estuvieron relacionadas con los corazones azules que aparecían en la tarjeta, los cuales varios seguidores asociaron con el Team Blue, que se creó tras la cercanía de ella con Juanda Caribe durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata recibió especial detalle y seguidores creen que fue de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Además, otros usuarios recordaron algunas de las palabras que Juanda Caribe le expresó a Mariana Zapata durante la competencia.

Entre ellas, la frase que fue mencionada en distintos momentos: “Te creo, te quiero, te cuido y no te abandono”.

Según recordaron varios seguidores, Mariana repitió esas palabras a Juanda Caribe luego de su eliminación y posteriormente volvió a referirse a ellas cuando asumió el papel de jefa de campaña para la final.

Tras los videos que se han viralizado los comentarios no se hicieron esperar en los que de nuevo Mariana Zapata recibía malos comentarios.