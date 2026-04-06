La Liendra sorprendió al postularse como padrino del hijo de Altafulla: ¿qué dijo el barranquillero?
La Liendra hizo inesperada propuesta sobre el futuro hijo de Altafulla y recibió curiosa respuesta en redes sociales.
Recientemente Altafullasorprendió a todos al compartir una serie de imágenes en las que habría dado a conocer que sería papá, desatando una ola de reacciones.
¿Por qué las publicaciones de Altafulla causaron revuelo en redes sociales?
La noticia tomó por sorpresa a sus millones de seguidores, pues en las imágenes aparece abrazando a una mujer en avanzado estado de embarazo y luego con dos globos, uno de color rosa y otro azul.
Y también una imagen con una prueba de embarazo positiva en su mano y con un curioso mensaje: “El tiempo de Dios es perfecto, ¡¡ya casi 3!!”, que generó revuelo en redes.
El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia causó revuelo entre sus seguidores, pues no se conocía alguna pareja luego de la relación que sostuvo con Karina García.
Tras esta publicación, el cantante barranquillero compartió un video en el que sería una revelación de género, pero más allá del emotivo momento, lo que realmente llamó la atención fue que estaba dando a conocer ese mismo día el lanzamiento de su nueva canción.
Tras el video, los comentarios no se hicieron esperar y varios famosos compartieron su opinión. Uno de ellos fue La Liendra.
¿Cuál fue la solicitud que le hizo La Liendra a Altafullatras revelar que sería papá?
El creador de contenido, quien también hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al hacerle un curioso comentario.
“Soy el padrinooooooooo”, fue la solicitud que le hizo La Liendra a Altafulla.
Tras el comentario, los usuarios reaccionaron con comentarios incluso hubo críticas hacia La Liendra.
Lo cierto es que Altafulla no ha confirmado ni ha desmentido si verdaderamente será papá o si el contenido hace parte de una campaña para llamar la atención y dar a conocer su nueva música.
Y es que previo a lanzamiento de su canción, Altafulla también ya había generado revuelo en redes luego de que se mostrará con una misteriosa mujer en un video, en la que muchos usuarios pensaron que era Melissa Martínez tras notar algunos detalles en su mano y el color de uñas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike