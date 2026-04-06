Beba celebró su cumpleaños y la presencia de Johanna Fadul causó revuelo, ¿se reconciliaron?
Johanna Fadul sorprendió al aparecer en el cumpleaños de Beba pese a los comentarios de enemistad.
Beba de la Cruz recientemente cumplió años y, para celebrarlo, estuvo en una reunión con algunos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, en la que sorprendió la presencia de Johanna Fadul.
¿Por qué Johanna Fadul estuvo en la celebración del cumpleaños de Beba?
La misma Beba compartió, posterior a la reunión, una serie de imágenes en las que aparecen las personas que la acompañaron. Al parecer, según las fotografías, se trató de una cena para celebrar su cumpleaños.
No obstante, en las imágenes que otras personas compartieron en redes sociales, se observa que Johanna Fadul estuvo presente en la reunión y que estaba sentada justo al lado de Alejandro Estrada.
La presencia de ambas en el mismo lugar causó revuelo, pues recientemente, tras la final de La casa de los famosos Colombia, Beba y Valentino Lázaro realizaron una transmisión en vivo en la que hablaron sobre la actriz.
En este en vivo, los dos exparticipantes hablaron sobre el cumpleaños de Beba y las personas que asistirían. Durante la conversación, Valentino le pidió a Beba que invitara a Johanna Fadul.
Pero Beba respondió de manera contundente que no. Explicó que respetaba la amistad que Valentino y Johanna sostenían, pero que, en su caso, no quería sentirse incómoda durante su celebración.
¿Beba y Johanna Fadul se reconciliaron tras La casa de los famosos Colombia?
Pese a que Valentino insistió en que hubiera una reconciliación entre ellas, Beba dejó claro en ese momento que no quería que la actriz asistiera al evento.
Sin embargo, llamó la atención que finalmente Johanna Fadul sí hiciera parte de la celebración y compartiera con varios de los invitados que acompañaron a Beba durante su cumpleaños.
A la pregunta de Valentino a Johanna Fadul sobre su asistencia dijo la actiz: "por accidente"
Cabe recordar que la relación entre ellas tuvo un inconveniente luego de que Beba hiciera un comentario sobre el esposo de Johanna Fadul, lo que llevó a la actriz a arremeter contra ella a través de sus redes sociales.
Tras esto, Beba también habló en el reciente en vivo sobre los fuertes comentarios que la actriz hizo en el video que compartió en sus redes sociales.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike