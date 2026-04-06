Valentino Lázaro arremetió contra Dímelo King tras polémicas acusaciones: “Están inventando”

Valentino Lázaro volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de responder públicamente a unas declaraciones realizadas en el programa Tamo en Vivo, de Dímelo King.

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Durante una reciente emisión del espacio digital, se hicieron comentarios sobre una supuesta conversación entre Valentino y los integrantes del programa, situación que generó múltiples reacciones entre los seguidores del creador de contenido.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, llevando a Valentino a pronunciarse para aclarar su versión de los hechos.

Valentino Lázaro rompió el silencio y respondió a acusaciones de Dímelo King (Foto Canal RCN)

¿Qué dijeron sobre Valentino Lázaro en Dímelo King?

Durante el programa, Dímelo King aseguró que sostuvo una llamada con Valentino Lázaro para hablar sobre una posible participación o regreso al espacio.

Según lo comentado en la transmisión, Valentino habría planteado ciertas condiciones para formar parte nuevamente del panel.

Entre las afirmaciones realizadas, se mencionó que el creador de contenido supuestamente habría pedido compartir únicamente con Dedimar y Dímelo King, sin la presencia de Yaya Muñoz y Elyome.

Además, durante la conversación también se aseguró que Valentino se encontraba acompañado por Beba de la Cruz y que ella también tendría interés en asistir al programa.

Las declaraciones generaron comentarios entre los seguidores del espacio, quienes comenzaron a debatir sobre la supuesta situación.

Valentino Lázaro no se quedó callado y respondió a las acusaciones en su contra (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Valentino Lázaro tras declaraciones de Dímelo King?

Tras la difusión de los comentarios, Valentino decidió responder directamente en la publicación del video compartido por el programa en redes sociales.

El creador de contenido negó de manera contundente las afirmaciones realizadas durante la transmisión y aseguró que nunca impuso condiciones para participar en ningún proyecto.

“No pude condiciones jajaja wtf amigos como así? Yo jamás pondría condiciones para nada”, expresó inicialmente.

Posteriormente, afirmó que jamás actuaría de esa manera y rechazó completamente la versión presentada en el programa.

Valentino también señaló que la información compartida no corresponde a lo que realmente ocurrió y aseguró que nunca ha condicionado su participación a la presencia o ausencia de alguna persona dentro de un panel.