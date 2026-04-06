J Balvin y Valentina Ferrer respondieron a los rumores de ser padres nuevamente: habrá segundo hijo

J Balvin y Valentina Ferrer volvieron a dar de qué hablar luego de referirse a la posibilidad de agrandar su familia. La pareja habló públicamente sobre la idea de tener un segundo hijo, generando expectativa entre sus seguidores sobre si próximamente se convertirán en padres nuevamente.

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¿J Balvin y Valentina Ferrer agrandarán la familia?

En una reciente entrevista Valentina Ferrer y J Balvin dieron fin a los rumores que apuntaban a sus deseos de agrandar la familia al confirmar que era cierto, según comentó en entrevista el reconocido cantante urbano, una de las cosas que más anhelaba en la actualidad era tener una hija lo más pronto posible, algo que ya habría hablado con su esposa, quien más adelante dio sus declaraciones al respecto.

Valentina Ferrer destapa lo que pasó en su relación con J Balvin. (AFP/ Cindy Ord)

“Me gustaría tener una hija, si Dios quiere y lo permite… Pues rápido, vamos a ver”, mencionó el cantante.

Posteriormente, el mismo periodista abordó a la exreina de belleza argentina para comentarle lo que Balvin le había confesado anteriormente sobre sus deseos de convertirse en padre una vez más lo más pronto posible, algo que para ella no fue sorpresa.

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Sin embargo, admitió que le llamó la atención que lo expresara públicamente, pues aseguró que normalmente suele mostrar cierto temor frente a esa posibilidad. Además, explicó que el cantante sueña con tener una hija porque le gustaría que ella tuviera con él una relación similar a la que Río tiene con ella.

"Me sorprende que él diga eso y después, no sé, tiene miedo. Él quiere la niña porque dice que quiere que sea como es Río conmigo", expresó Ferrer.

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¿Cómo reaccionaron los fans de J Balvin a su deseo de ser padre una vez más?

Las declaraciones de J Balvin y Valentina Ferrer no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes celebraron la posibilidad de que la pareja agrande la familia en un futuro.

Incluso, algunos aprovecharon para bromear con el tema de los nombres, recordando que su primer hijo se llama Río y preguntándose qué nombre elegirían para una eventual hija.

Valentina Ferrer y J Balvin son una de las parejas más queridas del entretenimiento latino. (Foto Amy Sussman / AFP)

Comentarios como: “Ya están buscando a Janeiro”, “La niña sería más dramática que Rio”, “Ya viene en camino Laguna”, fueron algunos de los que destacaron.

Por ahora, la pareja dejó claro que la idea está presente y que recibir a una niña sería algo que les haría mucha ilusión.