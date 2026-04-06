El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras conocerse la muerte de una reconocida influencer brasileña que falleció luego de presentar complicaciones tras un procedimiento estético realizado en São Paulo, Brasil.

Roseli Fernandes falleció tras una intervención estética y su caso es investigado (Foto freepik)

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¿Quién era la influencer que falleció?

Se trata de Roseli Fernandes de Oliveira, una creadora de contenido y maquilladora que contaba con más de 100.000 seguidores en redes sociales.

La influencer era conocida por compartir contenido relacionado con belleza, maquillaje y estilo de vida. Su fallecimiento fue reportado por medios brasileños, que revelaron que la mujer fue declarada muerta luego de llegar inconsciente a una clínica médica.

La noticia causó una fuerte reacción entre familiares, amigos y seguidores, quienes han expresado mensajes de condolencia y tristeza a través de las plataformas digitales.

Roseli Fernandes, influencer brasileña, falleció tras someterse a un procedimiento estético (Foto freepik)

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¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Roseli Fernandes?

De acuerdo con la información divulgada por medios internacionales, Roseli se había sometido recientemente a un procedimiento estético que incluía la aplicación de un material de relleno dérmico conocido como polimetilmetacrilato (PMMA).

Según la versión entregada por su hija, la creadora de contenido comenzó a presentar fuertes dolores durante la mañana del 26 de mayo, menos de 24 horas después de haberse realizado el procedimiento.

Su hija aseguró que, al notar el malestar, Roseli se comunicó con el profesional responsable de la intervención para solicitar ayuda sobre lo que estaba ocurriendo.

Posteriormente, le habrían recomendado acudir a la clínica donde se realizó el procedimiento para ser evaluada. Sin embargo, según los reportes conocidos hasta ahora, la influencer perdió el conocimiento mientras se dirigía al lugar.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa el momento en que varias personas intentan trasladar a la influencer inconsciente desde un vehículo hacia la clínica para recibir atención médica.

Al parecer, los médicos intentaron reanimarla sin éxito y fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si existieron factores adicionales relacionados con el procedimiento o con la atención recibida.